CDP e Confindustria insieme per promuovere "Business Matching"

CDP e Confindustria:

siglato accordo per promuovere "Business Matching", la piattaforma d'interazione tra imprese italiane ed estere

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e Confindustria hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU), alleandosi a favore delle singole imprese. L'accordo ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali tra imprese italiane ed estere, rafforzare il numero di PMI esportatrici e favorire una maggiore partecipazione dell’Italia alle catene globali del valore. Allo stesso tempo, punta a migliorare la risposta degli strumenti digitali a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione, a partire dall’utilizzo della piattaforma CDP Business Matching nata a novembre 2021 per mettere in contatto le aziende italiane con i potenziali partner internazionali.

L’accordo è stato firmato oggi a Milano da Pasquale Salzano, Direttore Affari Europei e Internazionali di CDP e Presidente di Simest (Gruppo CDP), e da Barbara Beltrame Giacomello, Vicepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, così da consolidare la collaborazione tra le due istituzioni nello sviluppo delle connessioni tra aziende italiane e nuovi potenziali partner esteri. Il Memorandum avrà una durata complessiva di due anni, e porterà vantaggi per entrambe le parti coinvolte.

É prevista la promozione della piattaforma CDP Business Matching presso il network associativo e imprenditoriale di Confindustria, l’organizzazione congiunta di una serie di eventi digitali, nonché il coinvolgimento delle Associazioni di Confindustria nelle iniziative e nelle attività previste già a partire dalle prossime settimane. Alle imprese associate a Confindustria che si registreranno sulla Piattaforma sarà inoltre garantito da CDP un servizio premium di assistenza interamente gratuito.

Pasquale Salzano, Direttore Affari Europei e Internazionali di CDP, ha dichiarato: “Dal lancio avvenuto nel novembre 2021, la piattaforma Business Matching di CDP ha sensibilmente superato gli obiettivi che erano stati prefissati raggiungendo oltre 3.000 imprese registrate e più di 15.000 proposte di abbinamento tra aziende italiane ed estere. La collaborazione con Confindustria, rafforzata dall’accordo firmato oggi, permetterà di far crescere ulteriormente la piattaforma grazie all’ampiamento delle partnership, all’aumento degli eventi internazionali organizzati e, di conseguenza, degli incontri b2b generati. Il tutto con una missione prioritaria: sostenere l’export e l’internazionalizzazione delle PMI italiane garantendo al tessuto economico nazionale nuove prospettive di sviluppo e competitività”.

Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, ha dichiarato: “Facilitare la crescita e ampliare i margini di cooperazione commerciale ed economica tra le nostre imprese e nuovi partner esteri è il nostro compito principale nella realizzazione delle iniziative di promozione internazionale. In un contesto internazionale mutevole e che genera incertezze, perseguire tale obiettivo richiede il pieno sfruttamento di tutti gli strumenti utili che possono supportare la proiezione e la vocazione estera del nostro tessuto imprenditoriale: la piattaforma Business Matching di CDP è sicuramente uno di questi. La Partnership siglata oggi con un partner da sempre strategico come CDP è frutto della volontà di condividere l’impegno a rafforzare la presenza delle imprese sui mercati internazionali con il supporto delle Associazioni territoriali e di settore, il cui contributo è punto fondamentale dell'azione estera di Confindustria”.