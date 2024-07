CDP, emessa obbligazione da 750 milioni: ordini per oltre 2,6 miliardi

CDP: emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro conclusa con una domanda pari a circa 3,5 volte l'offerta

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ha concluso con successo un'emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali.

Banca Akros, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.

L’obbligazione ha una durata di 7 anni, con scadenza a luglio 2031, e prevede una cedola annuale del 3,875%. Il titolo è stato emesso nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro, quotato presso Euronext Dublin e destinato a investitori istituzionali. Il rating a medio-lungo termine dei titoli è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope.

Questa operazione permette a CDP di rafforzare la propria posizione sui mercati finanziari, confermando la capacità di attrarre capitali, sia nazionali che internazionali. La domanda, di oltre 2,6 miliardi di euro, è stata infatti pari a circa 3,5 volte l’offerta, con ordini provenienti da circa 100 investitori.

L’allocazione finale ha visto la partecipazione di investitori italiani per il 45% e per il 55% esteri, in particolare provenienti da Germania/Austria/Svizzera (16%), da Spagna e Portogallo (15%) e dalla Francia (13%). I proventi derivanti da questa nuova emissione verranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese.