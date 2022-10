CDP, presentato Roadshow dedicato ai progetti per la Toscana

CDP, ospitato a Firenze il quarto Roadshow sui progetti per lo sviluppo sostenibile della Toscana

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha presentato oggi a Firenze il quarto Roadshow dedicato ai progetti di sviluppo sostenibile realizzati in Toscana negli ultimi anni. L'incontro, ospitato all'interno del complesso Manifatture Tabacchi, ha posto l’accento sull’impegno di CDP verso le imprese, la pubblica amministrazione e le famiglie, descrivendo efficacemente tutte le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale nel territorio della Toscana. Hanno preso parte all’evento alcune delle figure più influenti del mondo CDP, tra cui Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP.

Sono poi intervenuti nel corso della conferenza Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Brenda Barnini, Delegata Anci Toscana per la Finanza Locale e Sindaco di Empoli, Maurizio Bigazzi, Presidente Confindustria Toscana, Emiliano Ranati, Amministratore Delegato di CDP Immobiliare e Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali CDP.

Come dichiarato da Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP: “Abbiamo rafforzato i rapporti con le aziende che operano sul territorio, e oggi ci concentriamo su tre linee direttrici: il primo obiettivo è quello di aumentare il personale sul territorio, così da incrementare la capillarità; il secondo obiettivo è cercare di individuare gli ambiti in cui c’è più bisogno d’aiuto, a livello di impresa e a livello di enti locali; in terzo luogo, lavoriamo per assicurare attività di advisory sui fondi del PNRR, così da aiutare le imprese con la realizzazione di progetti dedicati allo sviluppo del territorio”.

Fin dall’apertura dell’ufficio di Firenze a ottobre 2020, l’operatività del Gruppo CDP in Toscana a favore di piccole, medie e grandi imprese ha registrato un significativo incremento. Dal 2019 al 2021, sono state impegnate risorse per 1,8 miliardi a sostegno di oltre 5.000 imprese. Nel dettaglio, CDP ha finanziato in modo diretto 34 aziende della Regione per quasi un miliardo. L’operatività ha avuto un impatto positivo sul territorio, grazie alle risorse destinate a importanti settori strategici come l’automobilistico, la moda e il farmaceutico. Allo stesso modo, CDP ha impegnato risorse per oltre 825 milioni a sostegno di 138 enti pubblici toscani, per la realizzazione di investimenti in ambito scolastico, per la rivalorizzazione di immobili pubblici e per la viabilità.

L’attività del Gruppo per il territorio si estende anche al Venture Capital. In particolare, attraverso la propria attività d’investimento, CDP Venture Capital ha già sostenuto direttamente 8 startup nella regione con un impegno complessivo di circa 9 milioni. Infine, vale la pena citare il ruolo del Gruppo CDP nel settore immobiliare della Regione Toscana, dove è impegnato indirettamente nella realizzazione di iniziative di social housing (per oltre 1.250 alloggi sociali), con investimenti sul territorio pari a circa 105 milioni.

Il commento di Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP, ad affaritaliani.it

Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP, ha commentato la complessa situazione attuale in cui si trovano le aziende, che devono pensare al proprio sviluppo rispettando l'ambiente e le indicazioni dello Stato: "Gli obiettivi di crescita della Regione sono sicuramente molto importanti. Ci sono tante industrie e tanti progetti attivi, e credo che il luogo in cui ci troviamo oggi, la Manifattura Tabacchi, possa essere considerata come un esempio perfetto di quello che la Cassa Depositi e Prestiti può fare per aiutare le pubbliche amministrazioni nel campo della rigenerazione urbana, muovendosi sempre di pari passo con il campo delle infrastrutture. Ci troviamo ad affrontare una fase complessa e delicata. Come comunità, quindi sia imprese che pubblica amministrazione, affrontiamo lo shock del rialzo dei prezzi dell’energia e il rialzo dei tassi, e la Cassa è al fianco delle pubbliche amministrazioni e delle imprese per non perdere di vista la necessità di continuare ad investire e di continuare a perseguire un progetto di crescita territoriale".

In riferimento ad una possibile espansione del progetto, Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP, ha dichiarato: "Questa è la quarta tappa, ma ne seguiranno altre nel corso di quest’anno e del 2023. La presenza sul territorio per Cassa è sempre più importante, siccome favorisce il dialogo tra le imprese e ci permette di spiegare meglio chi siamo e cosa possiamo offrire. Dall’altro lato, permette a noi stessi di capire meglio di che cosa il territorio ha bisogno e, in un momento difficile come questo, caratterizzato dalla necessità di mettere a terra i fondi del PNRR, per noi essere qui è un grandissimo onore".

L'intervista di affaritaliani.it a Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP, ha descritto alcuni degli strumenti principali messi in atto da CDP per assistere le imprese del territorio: "Gestiamo alcune misure del PNRR in proprio, e ci muoviamo in perfetta linea temporale rispetto a quanto previsto dalle normative. Aiutando quasi tutte le amministrazioni centrali dello Stato a mettere in terra rapidamente tutte le misure che sono state loro attribuite. In più, abbiamo sviluppato una piattaforma che si chiama Capacity Italy, che permette di aiutare gli enti locali, soprattutto quei comuni dove le capacità amministrative sono un pò più deboli, a preparare la progettualità per accedere in tempi rapidi ai fondi del PNRR".

I progetti sviluppati da Cassa Depositi e Prestiti sono numerosi, tra cui anche quelli che riguardano la creazione di complessi di social housing volti ad aumentare la coesione sociale sul territorio. In un'ottica di innovazione così evidente, è importante puntare su standard di produzione elevatissimi. "Ormai gli standard hanno raggiunto il livello di edifici ad emissioni zero, presentando una sfida che abbiamo tutti sotto gli occhi da tempo: il cambiamento climatico. Per questo, in qualsiasi attività messa in atto da Cassa e in qualsiasi progetto di finanziamento realizzato, cerchiamo di tenere conto di questo fattore. Proprio con questo obiettivo, abbiamo a disposizione delle metriche che ci fanno capire quanto stiamo contribuendo in temi ESG", ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP.

Un ultimo commento riguarda proprio la Toscana e il suo potenziale di crescita: "La Toscana ha raggiunto grandi risultati in diversi ambiti. Una questione importante su cui vale la pena ragionare è quella idrica. É fondamentale, in vista di una crisi più che vicina, ragionare sugli invasi, sulla raccolta delle acque e sulla riduzione degli sprechi. La Toscana ha già un buon tasso di riutilizzo dell’acqua usata per l’irrigazione, che può essere depurata e sfruttata nuovamente. Questo concetto, che rientra nell'ambito dell’economia circolare, è un concetto sia culturale che finanziario. Noi che gestiamo la parte finanziaria, speriamo che possa poi avere un effetto anche sulla parte culturale".