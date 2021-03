Chiquita, al via un programma di riduzione del 30% delle emissioni di CO2

Chiquita lancia 30BY30, un programma di riduzione del 30% delle emissioni di CO2 entro il 2030

Chiquita, colosso svizzero nella produzione e commercializzazione frutticola, annuncia il lancio di 30BY30, un programma specifico per ridurre del 30% le emissioni di CO2 nelle sue operazioni entro la fine del 2030. Un ambizioso obiettivo sottoposto alla valutazione di SBTi (Science Based Target Initiative), un programma nato dalla collaborazione tra Carbon Disclosure Project (CDP), Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), World Resource Institute (WRI) e World Wide Fund For Nature (WWF) e che sarà responsabile della misurazione e del reporting dei progressi dell’impresa fino al 2030. Dopo questo annuncio, Chiquita risulta essere il primo produttore globale di frutta a impegnarsi per il controllo e la verifica dei propri dei progressi nell’ambito della decarbonizzazione in modo indipendente.

All'inizio dell’anno scorso Chiquita ha commissionato uno studio sulla Carbon Footprint con l’obiettivo di identificare le aree in focus per la riduzione delle emissioni di CO2, in linea con il trattato di Parigi. Questo ha aperto la strada per il coinvolgimento di SBTi, garantendo così una revisione indipendente degli obiettivi dichiarati e dei relativi progressi.

È stata dunque stilata una roadmap dettagliata fino al 2030 che ha fissato obiettivi chiari. Si parla di riduzione del consumo di energia, di elettricità sostenibile e riduzione delle emissioni di azoto dai fertilizzanti. Obiettivi che, per essere raggiunti, richiederanno investimenti e costi non indifferenti.

"Ci prendiamo cura del nostro pianeta e del nostro posto sulla Terra", ha dichiarato Carlos Flores, presidente di Chiquita, in occasione della presentazione del progetto. “Da oltre 120 anni Chiquita opera in America Centrale, assistendo in prima persona al clima che sta cambiando. Il riscaldamento globale porta un aumento della imprevedibilità delle precipitazioni, degli uragani e delle inondazioni con un impatto negativo sul sostentamento dei dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità in cui vivono, nonché sulla disponibilità costante dei prodotti per i clienti e consumatori”.

Per la storica Chiquita, 30BY30 segna una pietra miliare nei processi di amministrazione a favore della sostenibilità, che permette all’azienda di agire da leader e apripista del settore nella lotta contro il cambiamento climatico.