Chirurgia Estetica 2020, trend in ascesa per un business da 50 miliardi di $

Lockdown e restrizioni non hanno diminuito la richiesta di trattamenti estetici. “La pandemia ha cambiato molte abitudini quotidiane- esordisce il Professor Sergio Noviello Direttore Sanitario del Sergio Noviello Cosmetic Surgery & BAT Centre - ma possiamo tranquillamente affermare che nessuno si aspettava questa crescita di richieste che non solo hanno fatto ripartire il settore della Medicina e della Chirurgia Estetica al termine del lockdown, ma hanno anche comportato un sensibile aumento di richieste di trattamenti e interventi”.

Il 2020 ed il 2021 sono stati anni indubbiamente particolari, segnati da fatti che hanno avuto ripercussioni importanti sulla vita di tutti. Nonostante l’eccezionalità degli eventi, e contrariamente a quanto ci si poteva attendere, la medicina e la chirurgia estetica non hanno risentito di forti variazioni nella domanda.

“Nella prima fase- prosegue il prof. Noviello- ritenevamo che i ritmi intensi a cui abbiamo lavorato fossero dovuti ai mesi di blocco. Con il passare delle settimane invece già nel 2020, abbiamo colto alcuni fenomeni

interessanti: innanzitutto i pazienti hanno avuto modo di riflettere maggiormente su se stessi e hanno deciso di investire su di sé e non rimandare più un cambiamento sognato.”

La possibilità di contare sulla discrezione del lavoro in remoto e la presenza del marito in smart working per un supporto con i figli, hanno contribuito a spingere molte donne a concedersi una rimessa in forma, un aumento o un lifting del seno, un rimodellamento del corpo post parto, una blefaroplastica per rinfrescare lo sguardo.

E lo stesso hanno fatto gli uomini che a casa, lontani da occhi indiscreti, hanno effettuato le procedure chirurgiche anche più invasive come liposcultura, minilifting, blefaroplastica concedendosi un ringiovanimento.

Infine, nei mesi scorsi, si è parlato di “zoom boom” per la tendenza di richiedere procedure più o meno invasive per rinfrescare il proprio viso e vedersi ogni giorno su zoom più riposati, senza il doppio mento e con lineamenti armoniosi e giovani.

E adesso cosa richiedono le persone prima del ritorno “face to face”?

“Ed ora che finalmente la campagna vaccinale è entrata a regime promettendo un ritorno alla normalità-dice Noviello- registriamo un vero e proprio “rush prima del ritorno al face-to-face”.

L’estate e l’eventualità del rientro in ufficio hanno fatto crescere le richieste negli ultimi mesi: in particolare su rimodellamento corpo, liposcultura, mini addominoplastica, mastoplastica additiva, riempimento glutei con acido ialuronico, lipofilling glutei e seno.

E ancora protocolli viso e corpo su zone difficili come addome e glutei che richiedono costanza e una continuità nelle sedute.

I dati dagli Stati Uniti che anticipano le tendenze a livello mondiale parlano di una crescita annua del settore del 3% ma la realtà è di una richiesta più elevata addirittura di quella pre-pandemia. E a livello internazionale si passerà da un mercato che nel 2020 è stato stimato oltre 50 miliardi di dollari a previsioni che possa raggiungere i 67 miliardi entro il 2026.

“Per quanto ci riguarda-conferma Noviello-registriamo una crescita importante di richieste che ha fatto allungare la nostra lista d’attesa per effettuare procedure di Chirurgia e Medicina Estetica con la Tecnica BAT Bloodless Atraumatic Technique. Una tecnica a sanguinamento ridotto che consente di ridurre al minimo disagi, dolori ed effetti indesiderati nel post operatorio limitato a pochissimi giorni”.

“In un nostro recente sondaggio di inizio anno,effettuato sui nostri social, insieme a cosce e fianchi, i glutei sono le aree del corpo su cui i follower chiedono maggiormente di agire, e mi riferisco ad una fascia di pazienti in età compresa tendenzialmente tra i 20 ed i 60-65 anni”.

Un forte stimolo arriva naturalmente proprio dai social, si tratta di piattaforme sulle quali le pazienti soprattutto le più giovani amano apparire in gran forma e bellissime senza il necessario ricorso ai filtri.

“Abbiamo richieste da un lato da parte di 20-30enni in linea generale in forma, ma con problemi di adiposità localizzate e cellulite su glutei, coulotte de cheval, addome o fianchi in base alla struttura fisica di partenza o anche in seguito ad eventuali gravidanze. Spesso praticano sport e hanno effettuato già alcuni trattamenti di bellezza prima di arrivare alla Medicina estetica per una soluzione più duratura e dai risultati più efficaci o veloci. Abbiamo poi le esigenze espresse di donne over 40 anni che chiedono un rimodellamento corporeo, sia esso dovuto ad un aumento di peso, o ad una sospensione dell’attività fisica, ai cambiamenti del corpo dovuti a gravidanze, allattamento, e naturalmente anche alla menopausa. In questi casi il termine corretto è liposcultura per rimodellare o liposcultura a bassa pressione per prelevare il grasso da un distretto del corpo e iniettarlo in un’altra zona che appare meno soda e svuotata. Classici esempi sono il prelevamento del grasso dall’addome e il riposizionamento nei glutei”.

Di seguito alcune soluzioni di Chirurgia estetica e Medicina estetica:

CHIRURGIA ESTETICA

Cellulisi per i buchi della cellulite presenti anche sui glutei

Laserlipolisi per adiposità localizzate di entità lieve e moderata

Rimodellamento glutei con acido ialuronico macromolecolare

Liposcultura laser assistita per rimodellamento del corpo

Liposcultura a bassa pressione rimodellamento del corpo con prelevamento delle adiposità da Un’area e l’injection in un’altra dopo apposito trattamento

MEDICINA ESTETICA

Protocolli specifici per tonificare (Silisorg tensor Lower Bodyper il ringiovanimento delle gambeProtocolli per cellulite - Cellutrix Protocollo Anticellulite

Mesoterapia Up-Shape -

Trattamenti iniettivi a base di sostanze sciogligrasso come Liporeduce.

Polinucleotidi e peeling per le smagliature sull’area dei glutei

Rigenera FAT – sia per smagliature che per tonificare ( Rivitalizzare la pelle con le cellule staminali).