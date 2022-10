Clima, AXA sostiene la prima conferenza italiana sulle Dolomiti

AXA è main sponsor di "The first Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change"

Questa mattina presso il PalAXA di Milano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “1st Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change. On the Road to Sharm-El-Sheik – The end of the zero-sum games”, evento che si terrà dal 20 al 22 ottobre a Bolzano e Trento e che riunirà un gruppo di imprenditori, manager, giornalisti e scienziati provenienti da tutto il mondo. AXA ha scelto di sostenere la prima conferenza italiana sulle Dolomiti, di cui è main sponsor, e che si pone l'obiettivo di connettere mondo accademico, politico e d’impresa per discutere dell'urgente tema del cambiamento climatico e porre le basi di un ripensamento profondo degli strumenti di governance globali per vincere questa importante sfida.

La conferenza stampa organizzata da AXA questa mattina ha preso il via dalle parole di Giacomo Gigantiello, CEO di AXA Italia, che ha sottolineato come il cambiamento climatico sia da anni al centro della strategia del Gruppo, il quale mira anche ad ampliare la consapevolezza all'interno e all'esterno dell'organizzazione: "Credo che in questo periodo siamo distratti dal contesto socio-economico che ci circonda e c'è il rischio che l'attenzione al cambiamento climatico si riduca. Ma urge agire in merito e la Conferenza sulle Dolomiti serve proprio a prepararci per questo, creando un laboratorio di idee. Nessuno di noi può pensare di affrontare questa sfida da solo. C'è bisogno di unire generazioni, competenze e geografie diverse in un unico dialogo costruttivo".

A presenziare e intervenire durante l'incontro odierno, anche Francesco Grillo, Direttore Vision e Fellow European University Institute, Diego Cattoni, Presidente AISCAT e CEO Autostrade del Brennero, il Professor Francesco Perrini, Direttore Master of Sciences Sustainability di POLIMI e Università Bocconi e la Professoressa Raffaella Cagliano, Codirettrice Master of Sciences Transformative Sustainability POLIMI.

L'incontro sulle Dolomiti è promosso da Vision e conta sulla collaborazione scientifica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, del Politecnico di Milano e dell'Università Bocconi, oltre che sul sostegno istituzionale del Parlamento europeo e della Provincia autonoma di Bolzano e di Trento. A supportare e sposarne la causa, oltre AXA in veste di main corporate partner, anche Autostrada del Brennero come Local Partner.

Al termine delle tre giornate verrà redatto un manifesto, articolato in base alle sessioni plenarie e alle domande che le caratterizzeranno, in cui verranno stilate tutte le idee da presentare alla Cop27 di Sharm el-Sheikh il prossimo mese. Tra gli argomenti di maggiore profilo, l'attuale problema energetico, la democratizzazione del cambiamento climatico, le tecnologie per procedere più velocemente nella lotta contro il surriscaldamento globale.

L'innovativo format della conferenza è stato creato dal Think Tank Vision, diretto dal Professor Francesco Grillo, che oggi ha dichiarato: "L'idea della conferenza, che affronta il tema del cambiamento climatico con un approccio interdisciplinare, nasce dalla constatazione che stiamo perdendo la sfida al cambiamento climatico". Secondo Grillo, un approccio multidisciplinare sarà la chiave per affrontare in modo innovativo la questione del climate change.

Sulla interdisciplinarità si è espresso anche Diego Cattoni, CEO Autostrade del Brennero, affermando: "Serve un approccio interdisciplinare alla transizione del clima e questa iniziativa ce l'ha, nasce per questo. Prenderemo le idee e le metteremo insieme, alcune saranno immediatamente attuabili e altre saranno invece più articolate, ma non si può più lasciare questo problema a una nicchia di validi esperti, deve essere concepito come un problema comune. Per molti la sostenibilità ambientale è un tema legato prevalentemente alla comunicazione, per Autostrada del Brennero è un tema di grande concretezza. Abbiamo da poco depositato al Ministero una proposta che vale 7,2 miliardi di investimenti tutti orientati alla transizione ecologica, alla digitalizzazione del trasporto autostradale e all’intermodalità. Per noi si tratta di estendere progetti già realizzati come la produzione e distribuzione di idrogeno verde, che ci ha visto aprire il primo è ancora unico centro in Italia già nel 2014”.

L'intervista di affaritaliani.it a Giacomo Gigantiello, Amministratore Delegato di AXA Italia

A margine dell'evento, Giacomo Gigantiello, Amministratore Delegato di AXA Italia, ha evidenziato la scelta di supportare la conferenza italiana sulle Dolomiti, che è poi un ulteriore passo dell'azienda verso la sostenibilità.

"Ci siamo innamorati di questo format innovativo, inclusivo e pragmatico. Innovativo perché rappresenta davvero l'idea del dialogo, inclusivo perché pone diverse prospettive e punti di vista a livello internazionale, pragmatico perché si avrà un manifesto con azioni concrete. AXA durante le tre giornate di conferenza sarà sia main sponsor e quindi promotore dell'evento, ma anche attivo nel dialogo: avremo diversi rappresentanti dell'azienda che contribuiranno alla discussione" ha commentato Gigantiello.

Relativamente agli impegni assunti da AXA in favore della lotta al cambiamento climatico, il CEO ha spiegato che questo è uno dei pilastri portanti della strategia aziendale già da 5 anni: "Agiamo su tre dimensioni. Come investitori facciamo in modo che i nostri investimenti siano in asset sostenibili: entro il 2023 avremo 26miliardi di investimenti su asset sostenibili; come assicuratori promuoviamo soluzioni che aiutino a sostenere il cambiamento e la transizione; come organizzazione, invece, aumentiamo la consapevolezza dei nostri dipendenti e inoltre abbiamo investito nella piantumazione e riforestazione a livello mondiale".