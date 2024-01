Cloudia Research debutta in Borsa con +50% in chiusura al primo giorno

Cloudia Research esordisce in Borsa con il botto: il primo giorno di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan si chiude con +50%

Cloudia Research si è quotata in Borsa Italiana: un traguardo storico che conferma il ruolo di leader nel settore delle tecnologie ERP, Cloud e dell'Intelligenza Artificiale. L' esordio è stato stellare per Cloudia Research, societa' attiva nel settore della trasformazione digitale, che al suo primo giorno di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan ha segnato in chiusura un +50%, scambiando a 2,85 euro per azione.

"La quotazione certifica per la societa' 'uno stato di maturita' non soltanto del business', ma anche dell'organizzazione nel suo insieme" ha commentato in una nota Marcantonio Angelo Merafina, presidente e amministratore delegato di Cloudia Research. "Dopo anni di crescita high double-digit che hanno prodotto un valore della produzione per il 2023 di c. 7 milioni di euro e con un team che ha superato le 80 risorse (anche grazie al boost dell'Academy di Messina), ci apprestiamo ad accelerare il nostro percorso grazie ai proventi della quotazione, strutturata interamente in aumento di capitale", ha continuato. "Nonostante un ampliamento dell'offerta, la domanda complessiva ha superato l'offerta di oltre due volte, 'confermando l'entusiasmo gia' dimostrato in fase di roadshow da investitori qualificati italiani ed esteri, per la parte largamente preponderante di tipo istituzionale". Cloudia Research opera attraverso due sedi, a Milano e Messina, dove e' localizzato l'hub di formazione 'Academy', realizzato in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Messina.