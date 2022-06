Coca-Cola Summer Festival 2022: tre appuntamenti con Radio105

Coca-Cola Summer Festival 2022: saranno 43 gli artisti per i tre appuntamenti di luglio, insieme a Radio 105 partner dell'evento

Dopo una lunga assenza, si torna finalmente a respirare musica live ed è con il Coca-Cola Summer Festival 2022 che ci si prepara a un'estate all'insegna della musica. Coca-Cola ha annunciato tre appuntamenti musicali nel mese di luglio. Partner ufficiale dell'evento sarà Radio 105 che con un percorso di comunicazione crossmediale che coinvolgerà radio, canali social o online permetterà la diffusione dell'evento. Le tre tappe del tour del Coca-Cola Summer festival, che ospiterà importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale, approderanno a Lignano Sabbiadoro (15 luglio), Rimini (22 luglio) e Paestum (29 luglio). 43 artisti su tre date per poter offrire un grande ed equo assortimento a tutti i coloro che parteciperanno agli eventi live.

L'iniziativa musicale riconferma il forte legame di Coca-Cola con la musica: "Da sempre Coca-Cola crede nella forza della musica e quest'estate vogliamo tornare a dare la possibilità a tutti di vivere esperienze indimenticabili" ha affermato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia. L'iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio progetto del brand, "Coke Studio", che guarda al futuro supportando lo sviluppo dei talenti dell'industria musicale, estensione della piattaforma globale Real Magic, introdotta alla fine dello scorso anno con l'obiettivo di raccontare le differenze che popolano il mondo arricchendolo e come la vera magia avvenga quando ci si riunisce attraverso esperienze condivise.

Radio 105, partner ufficiale dell'evento, mette in campo una conduzione tutta al femminile con Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, entrambe speaker di Radio 105 che racconteranno la magia del ritorno alla musica live. Tra gli artisti, Aka 7even, Albe, Alfa, Alice Merton, Alvaro Soler, Annalisa, Baby K, Berna, Big Boy, Briga, Chadia Rodriguez, Crytical, Damante, Dargen D’Amico, Deddy, Didy, Elodie, Ermal Meta, Federico Rossi, Follya, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Giusy Ferreri, Hanssel Delgado, Ketama126, La Rappresentante di Lista, LDA, Michele Bravi, Mr Rain, Naicok, Nika Paris, Noemi, Rhove, Riki, Rocco Hunt, Room9, Samuel, Sottotono, Tecla, The Kolors, Tredici Pietro, Tropico e Vegas Jones.

“La felicità è reale solo se condivisa. E finalmente, dopo due anni di restrizioni, siamo felici di poter tornare a realizzare il nostro desiderio di partecipazione, socialità e svago”. Ha affermato Paolo Salvaderi, Amministratore delegato di RadioMediaset. “Lo facciamo alla grande, orgogliosi di essere partner ufficiale del Coca-Cola Summer Festival, tre appuntamenti gratuiti rivolti essenzialmente a chi si è visto togliere dalla pandemia momenti preziosi: i nostri giovani. Non vediamo l’ora di ritornare sul palco insieme a Coca-Cola, di ridare voce dal vivo a tanti artisti e di poter offrire intrattenimento a tantissime persone. Adesso è il momento di ritornare a cantare, a sorridere, a riabbracciarci con il giusto sound.”

Il Coca-Cola Summer Festival sarà anche l’occasione per confermare l’impegno del brand per la sostenibilità e sensibilizzare i consumatori sul tema riciclo ed economia circolare. Ai tre concerti sarà infatti presente una Recycling Machine per smaltire correttamente i pack consumati all’evento, durante il quale verranno distribuite bottiglie Coca-Cola in 100% plastica riciclata (già presenti sul mercato da oltre un anno) e 100% riciclabili, come tutte le confezioni dell’azienda.

Il commento ad affaritaliani.it di Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia

"Siamo felicissimi di tornare a fare eventi dal vivo, non vedevamo l'ora, è anche un modo per cercare di dare un messaggio di positività che fa parte del nostro modo di comunicare". Ha commentato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia, a margine dell'evento che ha annunciato l'avvio del Coca-Cola Summer Festival: "Torneremo con tre appuntamenti gratuiti, l'obiettivo è quello di far tornare le persone a vivere la musica live e lo faremo con 105 che è media partner e che permetterà di avere una line up di artisti pazzesca. Quest'anno Coca-Cola promuoverà il progetto Coke Studio che ha l'obiettivo di sostenere i talenti e gli artisti dell'industria musicale e lo farà all'interno della piattaforma Real Magic, piattaforma di comunicazione di Coca-Cola con la quale cerchiamo di promuovere la diversità intesa come quell'accezione in più che può far vivere la magia della vita di tutti i giorni e lo possiamo fare sia condividendo le emozioni dal vivo ma anche in digitale. Questo si concretizzerà attraverso gli appuntamenti musicali che porteremo avanti con Radio105.



"Parleremo anche di sostenibilità", aggiunge Camilli a proposito del progetto che prevede la Recycling Machine, "che racconteremo attraverso i nostri prodotti che sono già tutti riciclabili ma nello specifico, quelli che verranno distribuiti sono fatti in plastica riciclata e quello che racconteremo è come ognuna di queste bottiglie possa avere molte vite, l'importante è metterle nel posto giusto quindi recuperarle in modo divertente con delle recycling machine messe a disposizione del pubblico".