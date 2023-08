COIMA: ceduto a Union Investment Palazzo San Fedele, sede di Bottega Veneta

COIMA, siglato accordo per la vendita a Union Investment Real Estate di Palazzo San Fedele a Milano, nuova sede di Bottega Veneta

COIMA SGR, leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, ha siglato un accordo per la cessione di Palazzo San Fedele a un veicolo di investimento sottoscritto da Union Investment Real Estate GmbH, società tedesca di gestione del risparmio attiva nel settore immobiliare.

L’immobile, certificato LEED Gold e con una superficie di circa 10.000 mq, è situato a Milano in zona Duomo. Dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione, attesa per fine novembre, diventerà la nuova sede di Bottega Veneta (Gruppo Kering), che ha già perfezionato un accordo di locazione della durata di 12 anni, con possibile rinnovo per altri sei.

L’operazione verrà eseguita tramite una SICAF costituita e sottoscritta da Union Investment e gestita da COIMA, che prevede una strategia di investimento in immobili prime e sostenibili e rappresenta il primo passo per espandere i piani di investimento in Italia della società tedesca, che entra così nel segmento uffici nel Paese acquisendo un asset direzionale prime, unico per pregio storico e architettonico, posizione centrale e stabilità del contratto di locazione.

Per COIMA, che manterrà la gestione dell’immobile, l’operazione completa il ciclo di valorizzazione dell’edificio acquistato nel 2018, consentendo di superare gli obiettivi di rendimento del fondo QIA Italian Property Fund. La vendita si inserisce inoltre nella strategia di rotazione del portafoglio del Fondo, dopo aver completato il processo di valorizzazione dell’edificio con l’acquisizione, la ristrutturazione e la locazione. Attualmente il portafoglio del Fondo include investimenti diretti per un totale di 6 immobili per circa 40.000 mq a Milano.

Il progetto prevede il raggiungimento delle certificazioni LEED Gold e Wirescored Platinum grazie all’applicazione delle migliori pratiche di sostenibilità con una transizione “brown to green”. L’uso responsabile dei materiali e delle risorse in costruzione e in gestione sono alcune delle caratteristiche che rendono questo storico edificio un riferimento tra gli immobili di Milano: l’energia sarà fornita da fonte “green” certificata e da fonti rinnovabili prodotte in sito mediante l’uso di pannelli solari e pozzi, e la realizzazione di nuove centrali termiche che permettono il raggiungimento di performance energetiche in linea con gli obiettivi del Fondo e della classe energetica EPC A.