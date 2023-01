Concorso FS - Salone del Libro di Torino, arrivati oltre 150 racconti

Gruppo FS: più di 150 i racconti arrivati per la partecipazione al concorso letterario del Salone del Libro di Torino e FS

La prima edizione del concorso letterario "A/R Andata e Racconto. Appunti di viaggio", lanciato dal Salone Internazionale del Libro di Torino e Ferrovie dello Stato Italiane lo scorso dicembre, sta raccogliendo interessanti risposte. Al momento, il bando dedicato ai racconti inediti di viaggi sostenibili ha già smosso la voglia di scrivere di oltre 150 scrittori in arrivo da tutta Italia, che hanno composto e inviato la loro opera breve. Ricordiamo che possono partecipare al contest solo le scrittrici e gli scrittori maggiorenni, inviando i propri lavori entro le ore 12 del 3 febbraio 2023.

Si può concorrere con una sola opera inedita scritta in lingua italiana che non sia stata mai pubblicata da una casa editrice e distribuita in libreria. Ad aprile 2023, una Commissione Tecnica selezionerà 25 racconti finalisti, tra i quali la giuria composta dai noti autori e autrici Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, Veronica Raimo e da Marco Mancini, Direttore responsabile delle Edizioni La Freccia, decreterà i tre finalisti.

Tutte le informazioni sull'iniziativa si trovano sul sito del salone del libro e su fsnews, in attesa di visitare il Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma da giovedì 18 a lunedì 22 maggio, per scoprire i 3 vincitori. Le tre opere vincitrici verranno pubblicate a fine anno in una raccolta insieme ai racconti degli scrittori e delle scrittrici che fanno parte della giuria finale.