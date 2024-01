Connexia diventa Service Provider dell'Hub di Sviluppo di Open-es

Connexia è il nuovo Service Provider dell'Hub di Sviluppo di Open-es

Connexia Società Benefit diventa Service Provider per l’Hub di Sviluppo di Open-es, la piattaforma per lo sviluppo sostenibile delle imprese, offrendo a tutte le realtà della Community la possibilità di richiedere i propri servizi in ambito ESG. Due le aree d’intervento individuate all’interno dell’HUB di Sviluppo: la stesura di Codici Etici e di Condotta, quali elementi fondanti della relazione con gli interlocutori chiave di un’azienda, e lo stakeholder engagement, interno e/o esterno, volto a rafforzare il posizionamento e la reputazione delle singole realtà attraverso la formazione sui temi-core della sostenibilità.

Open-es è l’ecosistema digitale aperto che riunisce il mondo industriale, finanziario e istituzionale con l’obiettivo di favorire la crescita e la trasformazione del tessuto imprenditoriale sulle dimensioni della sostenibilità. Nato dall’alleanza avviata da Eni con Boston Consulting Group e Google Cloud a inizio 2021, il progetto annovera oggi una Community di oltre 15.500 imprese presenti sulla piattaforma, è attivo in 95 Paesi e opera in 66 settori industriali.

"Siamo estremamente felici della collaborazione con Open-es, una riconferma della nostra ambizione di accompagnare e supportare le aziende in un percorso di trasformazione ambientale, sociale e di governance che possa posizionarle al meglio in un contesto sempre più sfidante, nel quale la sostenibilità diventa elemento non competitivo ma differenziale per contribuire allo sviluppo positivo della comunità in cui si opera e del Pianeta", commenta Zornitza Kratchmarova, Sustainability & ESG Advisory Director di Connexia e ESG Lead di Retex.

"Entrare a far parte della Community di Open-es rappresenta per noi un’opportunità unica per collaborare con tutte quelle realtà che condividono la nostra visione e credono nell’importanza strategica di uno sviluppo in chiave sostenibile quale unica via possibile per la sopravvivenza stessa del business nel medio-lungo termine", aggiunge Kratchmarova.

La Sustainability & ESG Advisory Unit di Connexia è trasversale a tutte le aree di business di Retex e collabora costantemente con gli altri team aziendali, per garantire una offerta completa e distintiva. Obiettivo: integrare le tematiche legate alla sostenibilità nei business plan delle imprese.

"È questa la vera chiave di volta", conclude Zornitza Kratchmarova, "Questione di etica, certo. Ma anche di business. Lo dice la finanza, lo dice il legislatore ma, soprattutto, lo dice il mercato. Con le nuove generazioni non più disposte ad accettare compromessi su temi centrali come ambiente e DE&I (Diversity, Equity & Inclusion). In linea con questa proposizione, Connexia è anche partner di ELITE, il programma lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte integrante del Gruppo Euronext: una piattaforma di private market che aiuta oltre 2000 piccole e medie imprese ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, con la missione di supportarne la crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso anche a competenze e networking. Con la nostra Sustainability & ESG Advisory Unit siamo a disposizione per affiancarle in quello che è uno degli ambiti più strategici e a maggiore tasso di crescita pro futuro: la sostenibilità a 360°".