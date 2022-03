Consulenti finanziari, in Banca Generali i più produttivi

Consulenza finanziaria, Banca Generali è in pole position con Banca Fineco e CheBanca!

I consulenti finanziari più produttivi lavorano in Banca Generali. È quanto rilevato da un’analisi di Assoreti sull’anno che si è appena concluso. Come riportato ieri da Wall Street Italia, i 2 mila consulenti finanziari di Banca Generali hanno effettuato una raccolta di 3,55 milioni di euro ciascuno, seguiti da quelli di Banca Fineco (3,53 milioni) e da quelli di CheBanca! (2,99 milioni). Più staccati i consulenti di BNL Life Banker (2,83), AllianzBank (2,31) e Fideuram (2,25).

Banca Generali è in pole position anche a livello di asset pro-capite: 39,2 milioni di euro di asset per ogni consulente, seguiti per asset da Banca Euromobiliare, Credem, FinecoBank e Fideuram.

Il 2021, continua Wall Street Italia, “si è chiuso inoltre con un nuovo primato delle reti di consulenti finanziari: il patrimonio dei clienti degli intermediari si è attestato a 786,4 miliardi, risultando così superiore del 17,8% rispetto alla valorizzazione di fine 2020 (+14,1% al netto delle variazioni campionarie intervenute nel corso dell’anno)”.