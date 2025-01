Axpo Energy Solutions supporta Coop Alleanza 3.0 nella transizione verso l'energia sostenibile

Efficientamento energetico della GDO Italiana: siglato l'accordo tra Coop Alleanza 3.0 e Axpo Energy Solutions Italia

Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori in Italia e uno dei principali protagonisti della grande distribuzione organizzata (GDO) del Paese, ha avviato una collaborazione strategica con Axpo Energy Solutions Italia, la ESCo del Gruppo Axpo specializzata nell’efficientamento energetico. L’obiettivo è la realizzazione di un progetto di autoproduzione energetica basato sull’installazione di impianti fotovoltaici, distribuiti in diversi punti vendita sul territorio italiano. Questo piano ambizioso consentirà alla Cooperativa di ottenere un significativo risparmio energetico e di ridurre la propria impronta di carbonio. L'iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica di Coop Alleanza 3.0, rafforzando al contempo la percezione positiva dell’azienda da parte di consumatori sempre più attenti alle tematiche ambientali.

Il progetto prevede l’installazione di dieci impianti fotovoltaici presso altrettanti ipermercati della rete Coop Alleanza, per una potenza totale di quasi 6 MW. I primi due impianti, situati a Bari e Barletta, sono già operativi dal termine del 2024, mentre gli altri verranno progressivamente completati e messi in funzione in base ai tempi richiesti per le procedure burocratiche di allacciamento alla rete elettrica. Le nuove installazioni interesseranno punti vendita localizzati a Bologna, Borgo Virgilio (Mantova), Brindisi, Codigoro (Ferrara), Mantova, Novellara (Reggio Emilia), Parma e Piacenza.

Questi impianti saranno in grado di coprire mediamente il 30% del fabbisogno energetico di ciascun ipermercato, generando complessivamente circa 7.250 MWh di energia rinnovabile all’anno e consentendo una riduzione delle emissioni di CO₂ pari a 1.885 tonnellate. Axpo Energy Solutions Italia si occuperà del monitoraggio costante delle performance e del rispetto degli obiettivi di produzione. Le modalità di installazione prevedono diverse soluzioni, tra cui impianti a terra e su copertura. In tre dei punti vendita coinvolti, si utilizzeranno anche pensiline fotovoltaiche, che copriranno i parcheggi scoperti. Questa scelta consente di ottimizzare gli spazi disponibili, unendo funzionalità, estetica e sostenibilità.

L’adozione di soluzioni fotovoltaiche è strategica per il settore della grande distribuzione, non solo in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di vantaggi economici. La possibilità di produrre energia rinnovabile direttamente in loco incrementa l’autonomia energetica e offre una maggiore stabilità dei costi, riducendo l’impatto delle fluttuazioni di mercato e aumentando la prevedibilità operativa. Il progetto sottolinea il ruolo cruciale del fotovoltaico nella transizione energetica, consentendo di generare e consumare energia pulita nei luoghi in cui è necessaria. Grazie alla sua versatilità, il fotovoltaico si adatta a contesti differenti, come dimostrato dalla partnership tra Coop Alleanza 3.0 e Axpo Energy Solutions Italia.

Marco Garbero, General Manager di Axpo Energy Solutions Italia, ha dichiarato: “Axpo Energy Solutions Italia oggi offre un contributo alla decarbonizzazione dell’economia italiana nelle forme più molteplici e adeguando la propria proposta alle peculiarità di ogni settore e di qualsiasi contesto. La sfida che abbiamo raccolto con Coop Alleanza 3.0 è certamente tra le più avvincenti perché ci confrontiamo con situazioni anche molto diverse tra loro e che potenzialmente impattano in modo rilevante sui bilanci di ogni ipermercato coinvolto dal progetto. Sappiamo bene quanto la gestione della componente energetica rappresenti oggi un aspetto cruciale per la competitività di ogni impresa, anche in considerazione della volatilità dei mercati e della riduzione dei margini. Poter compartecipare non solo ad un posizionamento migliore dal punto di vista dell’impatto ambientale ma anche allo sviluppo delle performance economiche di ogni punto vendita interessato dal progetto affiancando una realtà assoluta protagonista della Grande Distribuzione Italiana è per noi un impegno e una responsabilità che ci rendono particolarmente orgogliosi”.