Cosmoprof, annunciati i finalisti dei Cosmoprof & Cosmopack Awards

Cosmoprof Worldwide Bologna, con BEAUTYSTREAMS resi noti i finalisti degli "Oscar della Bellezza" 2023

Cosmoprof Worldwide Bologna e l’agenzia internazionale BEAUTYSTREAMS hanno reso noti i finalisti per i Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023, gli “Oscar della Bellezza” che da 5 edizioni premiano l’eccellenza dell’industria cosmetica mondiale. Gli espositori dell’edizione 2023 di Cosmoprof Worldwide Bologna hanno candidato 690 prodotti e servizi, e tra questi BEAUTYSTREAMS ha selezionato le proposte più in linea con l’evoluzione del mercato.di Red

Per quanto riguarda i Cosmoprof Awards, tra i finalisti vi sono, per la Skin-Care, i prodotti di Onuge Personal Care, Avenir Deutschland e Tru Hyal 100; per il Make-up Elroel, Guangzhou Hollyko Biotech e Starry Vision; Absolute Collagen, Moerie Ultimate Hair Grouth e Straand per la cura dei capelli. Tra i prodotti per le unghie, invece, Inocos, Londontown e Eye Care Cosmetics. Mentre Marque of Brands BV, Fler e Tru Hyal per quanto concerne Personal Care & Body Care Products. Manta Hair, Nordic Beauty e Revive Express Beauty Limited sono i finalisti per la categoria Home & Professional Devices and Tools e Kadalis, Unique Products e Nunaia Beauty per Green & Organic.



I Cosmopack Awards vedono invece tra i finalisti Intercos Group, B.Kolormakeup & Skincare e C4Q per Skin-Care Formula; Make-Up Formula: Art Cosmetic, Chromavis Fareva e Passage Cosmetics Laboratory; Hair-Care Formula: Piedielle, Pink Frogs Cosmetics e Kosmetikal; Packaging Design & Materials: Hangzhou Ebei Industrial, Pibiplast e Cosmei; Innovation Technology - Raw Materials, Machinery, Solutions: Expressions Parfumées, Trendcolor e Cosmax; Sustainability Ingredients, Formula, Packaging, Production Process: Confalonieri Matite, Itit Cosmetics e Myc Packaging Innovation.

A selezionare i migliori prodotti sarà una giuria di esperti del settore, agenzie di trend, opinion leader, giornalisti e influencer internazionali. Per la prima volta i vincitori saranno annunciati nel corso di una serata di gala di Cosmoprof Worldwide Bologna a loro dedicata, The One and Only Event, che si svolgerà venerdì 17 marzo a Palazzo Re Enzo, nel cuore del centro storico di Bologna. L’evento sarà riservato alla stampa internazionale presente a Bologna, ai top buyer invitati in manifestazione come ospiti del Buyer Program 2023, e alle aziende che hanno presentato le loro candidature.

Durante la serata sarà inoltre consegnato il premio LIFE ACHIEVEMENT AWARD, il riconoscimento che Cosmoprof assegna ai professionisti e agli imprenditori che hanno saputo distinguersi per talento e tenacia, fornendo un contributo essenziale per l’evoluzione dell’industria cosmetica. Per l’edizione 2023, il premio sarà consegnato a Nazih Hamad, Founder & CEO di Nazih Group, leader per la distribuzione di prodotti per il canale professionale, servizi e arredi per saloni, centri estetici e spa.

Novità assoluta per l’edizione 2023 è il trofeo di Cosmoprof & Cosmopack Awards, realizzato in collaborazione con Istituto Marangoni grazie ad un contest che ha coinvolto gli studenti più creativi della School of Design milanese. Dal talento, dall’originalità e dalla visione dei giovani designer di Istituto Marangoni Milano nasce un oggetto unico che rappresenta il connubio perfetto tra design e beauty, espressione dell’innovazione, della ricerca e dell’eccellenza che caratterizza l’industria cosmetica.