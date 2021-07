Cosmoprof Asia, appuntamento digitale internazionale dall’8 al 16 novembre

Cosmoprof Asia, la manifestazione per l’industria cosmetica leader nella regione Asia-Pacific, organizzerà la 25a edizione dal 16 al 18 novembre 2022 presso l'Hong Kong Convention and Exhibition Centre. A causa della persistente incertezza sull’evoluzione della pandemia da Covid19 e le restrizioni di viaggio ancora in vigore, gli Organizzatori, in accordo con i partner e i collaboratori dell’evento, hanno deciso di ospitare la prossima edizione nel 2022, quando si prevede che il commercio internazionale tornerà alla normalità e ai partecipanti potrà essere garantito un evento di alta qualità, in linea con le aspettative e le necessità di business.

In attesa di incontrarsi di persona nel novembre 2022, la beauty community di Cosmoprof Asia potrà partecipare a un evento digitale internazionale, per mantenere contatti e relazioni con partner da tutto il mondo. Dall'8 al 16 novembre 2021, Cosmoprof Asia Digital Week tornerà per offrire una piattaforma di match-making per compratori e venditori.

Un’occasione per interagire con le aziende, scoprire i lanci di nuovi prodotti, effettuare ordini, incontrare clienti consolidati e potenziali contatti, e rimanere aggiornati sulle tendenze 2021/2022. “La decisione di spostare al 2022 la data della manifestazione in presenza ha come obiettivo garantire la sicurezza e le condizioni di business adeguate ai nostri espositori e operatori internazionali”, ha affermato Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd. “Per oltre 20 anni Cosmoprof Asia ha riunito sotto lo stesso tetto aziende, acquirenti, rivenditori e distributori di tutto il mondo, che sono interessati a nuove opportunità nei mercati più produttivi della regione APAC. I nostri stakeholder meritano un’edizione altamente performante per affrontare le sfide di questo particolare momento storico”.

“Riteniamo che questa decisione sia la migliore sia per gli espositori che per i visitatori”, conferma David Bondi, Senior Vice President – Asia di Informa Markets e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd. “Stiamo lavorando con il massimo impegno per organizzare un’edizione di qualità, che possa aiutare tutti i partecipanti nelle loro attività professionali. Vogliamo che aziende e operatori si sentano al sicuro e a proprio agio quando torneranno a Hong Kong nel 2022”. Cosmoprof e Cosmopack Asia saranno una vetrina ideale per l'intera industria cosmetica, dal prodotto finito ai fornitori e produttori della filiera. Nel 2019 Cosmoprof Asia ha ospitato 2.955 espositori da 48 paesi e regioni e 40.046 buyer da 129 paesi e regioni.