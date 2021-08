Cosmoprof: innovazione, ricerca, nuove sinergie per la filiera cosmetica

Ripartire dalla ricerca, dall’innovazione tecnologica e dalla qualità: questo è il programma che il network Cosmoprof propone all’industria cosmetica per i prossimi mesi, invitando produttori, aziende e operatori a Bologna per OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna. Dal 9 al 13 settembre la manifestazione, la prima in presenza per il settore, permetterà di riallacciare relazioni commerciali e analizzare le trasformazioni che il settore sta affrontando in questo particolare momento storico. Se le attuali restrizioni vigenti in molti paesi non rendono possibile riprendere le attività commerciali a livello globale fino al 2022, OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponde alla richiesta di ricominciare un graduale percorso di normalizzazione e recuperare l’interazione personale con i principali stakeholder.

Ad oggi, sono 14 i paesi rappresentati dagli espositori confermati: Croazia, Germania, Israele, Italia, Lettonia, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica di San Marino, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera e Ucraina.

LA MANIFESTAZIONE

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà tutti i comparti dell’industria, proponendo un format espositivo più essenziale. La suddivisione di ingressi e aree espositive tra supply chain, canale retail e grande distribuzione/largo consumo da un lato e prodotto professionale dall’altro permetterà di ottimizzare le sinergie di business tra i segmenti produttivi più complementari, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal protocollo nazionale.

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna accoglierà i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materie prime, di tecnologie per il processo e di soluzioni per il confezionamento interessati a presentare nuove progettualità a indie brands e brand di prodotto finito. Tra le aziende in esposizione nel padiglione 31, ANCOROTTI COSMETICS, BARALAN INTERNATIONAL, B.KOLORMAKEUP & SKINCARE, INCA COSMETICI, INDUPLAST, ITALCOSMETICI, MARCHESINI GROUP BEAUTY, NEW COSMESY, OSMOS, PHARMA COS, PINK FROGS COSMETICS e SCANDOLARA.

Per incrementare le possibilità di networking dei rappresentanti della filiera presenti, nelle stesse giornate saranno aperti i padiglioni dedicati al comparto retail per le profumerie. La concomitanza di OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e COSMOFARMA EXHIBITION, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, garantirà l’interazione con farmacie, parafarmacie, erboristerie, grande distribuzione organizzata e retailer di molteplici canali distributivi. Tra questi, i più rinomati brand di cosmesi green & organic, ospitati dal 9 al 12 settembre all’interno dei padiglioni 25 e 26 in collaborazione con Sana. BIOS LINE, CERERIA LUMEN, HELAN COSMESI DI LABORATORIO, LAMAZUNA, LEPO PEDRINI COSMETICI, L’ERBOLARIO, NIVEL – BIOLÙ, OFFICINA NATURAE e ZUCCARI sono solo alcuni degli espositori confermati. “La concomitanza delle tre manifestazioni è la conseguenza della radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie sempre più legate tra loro, e anche la tradizionale suddivisione tra un comparto e l’altro oggi non ha più significato”, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato, e dobbiamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento.”

A completare il programma di OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, il canale professionale, presente sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre, con aziende di prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail e per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.

GRANDE ATTESA TRA LE AZIENDE DELLA SUPPLY CHAIN COSMETICA

L’industria cosmetica è animata da forte ottimismo: dopo aver dimostrato di saper resistere ad uno scenario quanto mai imprevedibile come quello di questi mesi, gli imprenditori e gli operatori del settore sono pronti a rispondere alle esigenze del mercato con innovazione, qualità e professionalità. “Non vedevamo l’ora di avere nuovamente l’opportunità di incontrare di persona i nostri colleghi del beauty!

Con OnBeauty, BolognaFiere Cosmoprof ha trovato una formula smart per riunire i maggiori players della filiera cosmetica e infondere un senso di ripartenza che entusiasma tutti”, dichiara Renato Ancorotti, Presidente di Ancorotti Cosmetics e Presidente di Cosmetica Italia. “Abbiamo grandi aspettative: la pandemia non ha certo frenato la nostra voglia di innovazione! C’è molto da presentare e, siamo certi, molto da scoprire. Speriamo di rivedere i clienti, di esplorare le novità dei nostri partner strategici, di conoscere nuove realtà, approfondendo e allargando il nostro network.”

“Il Gruppo InduPlast Packaging Group è entusiasta di poter finalmente comunicare la partecipazione a una fiera in presenza dopo una lunga assenza causa Covid-19. OnBeauty rappresenta un networking point fondamentale per poter riallacciare rapporti con i nostri clienti e allo stesso tempo ampliare la nostra rete di contatti”, dichiara Nadege Konyn, Corporate Marketing & Communication Manager - Business Developer E-Commerce di InduPlast Packaging Group.

“OnBeauty by Cosmoprof sarà la prima occasione dopo tanto tempo per ritrovarsi e tornare a parlare dal vivo di bellezza e benessere”, commenta Valentina Marchesini, direttrice della Beauty Division di Marchesini Group. “L’appuntamento in Fiera a Bologna sarà un’opportunità per presentare le nostre soluzioni cosmetiche e al tempo stesso confrontarci con tutti gli attori della filiera sulle nuove tendenze del mercato. L’emergenza sanitaria ha riportato l’attenzione sui temi della sostenibilità, della salute e della cura della persona: mai come ora il mondo ha bisogno di bellezza.”