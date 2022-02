Cosmoprof Worldwide Bologna: 2.700 aziende da tutto il mondo

Confermata la presenza di 71 paesi disposti in 34 padiglioni

La 53ima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna, si prepara ad accogliere gli operatori internazionali dell’industria cosmetica con servizi dedicati e agevolazioni per vivere la manifestazione in completa sicurezza. Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 sarà in linea con le edizioni pre-pandemia. Oltre 2.700 aziende da 71 paesi, disposte in 34 padiglioni, hanno confermato ad oggi la loro partecipazione, e sono già 26 le collettive nazionali che saranno a Bologna. Con oltre il 30% di espositori presenti per la prima volta, o che tornano a Bologna dopo qualche anno di assenza, piacevolmente colpiti dalla capacità della manifestazione di rinnovarsi e adattarsi ai nuovi tool di business, Cosmoprof rappresenta il naturale rinnovamento dell’offerta cosmetica e continua ad incrementare la sua community globale. Dopo due anni di stop delle attività di business in presenza, il ritorno a Cosmoprof Worldwide Bologna, seguendo i necessari protocolli, permetterà di tornare alle tradizionali attività di business, cercare nuovi prodotti e riallacciare relazioni commerciali.

“Edizione 2022 sarà il rilancio dell’industria cosmetica”

Ad oggi, gli addetti ai lavori registrati alla manifestazione rappresentano oltre 80 paesi. “L’edizione 2022 di Cosmoprof Worldwide Bologna sarà un’occasione di rilancio per l’industria cosmetica a livello mondiale. Ci aspettiamo una presenza cospicua degli operatori internazionali, che a Cosmoprof potranno rivivere di persona le consuete relazioni di business con partner consolidati e attivare nuovi contatti commerciali. Dopo due anni di eventi digitali sono forti le aspettative e l’entusiasmo che percepiamo nella business community per il ritorno della Fiera in presenza”, dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Torniamo a Bologna con grande entusiasmo, pronti a cogliere le numerose opportunità che solo un appuntamento in presenza del calibro di Cosmoprof può offrire”, dichiara Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia. “Il settore cosmetico non si è mai fermato, ha anzi dimostrato l’indispensabilità dei propri prodotti nella vita quotidiana e il forte dinamismo delle proprie aziende.

I numeri della ripresa

La pandemia ha imposto alcuni rallentamenti e delle rimodulazioni, ma le rilevazioni ci stanno dimostrando, in primis con la ripresa delle esportazioni (il dato preconsuntivo sul 2021 indica una crescita prossima al 13%), che la costante attenzione della nostra industria all’investimento, alla ricerca e all’innovazione costituisce un tratto fondamentale che ci pone tra le eccellenze del made in Italy. Peculiarità che, grazie alla collaborazione con il nostro partner BolognaFiere Cosmoprof, potremo evidenziare in occasione della più importante manifestazione dedicata al mondo beauty.” “Dal nostro quotidiano contatto con aziende e addetti ai lavori percepiamo l’importanza di tornare alla manifestazione in presenza. Negli ultimi due anni, produttori e brand hanno dovuto cercare nuove modalità digitali per presentare i nuovi lanci, ma la fiera, con il suo corollario di occasioni di networking e di approfondimento, rimane un’esperienza imprescindibile per sviluppare nuovi progetti e costruire le strategie per il futuro”, dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. “L’edizione 2022 sarà assolutamente in linea con i risultati del 2019, anno record per Cosmoprof. il nostro obiettivo è offrire un evento di qualità agli stakeholder, con i servizi e gli strumenti più adatti per affrontare il nuovo scenario post-pandemia”, conclude Zannini.