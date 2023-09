Cosmoprof Worldwide Bologna: confermata partnership con la Milano Beauty Week

Cosmoprof Worldwide Bologna supporta la Milano Beauty Week 2023

Per la seconda edizione della Milano Beauty Week, l’evento di Cosmetica Italia che dal 26 settembre al 2 ottobre avvicinerà i consumatori all’eccellenza dell’industria cosmetica Made In Italy, Cosmoprof Worldwide Bologna conferma la collaborazione con l’Associazione nazionale delle imprese cosmetiche. Il coinvolgimento sarà diretto, e si incentrerà nella promozione della qualità, dell’innovazione e della ricerca che rendono il beauty del nostro paese un’eccellenza riconosciuta in tutti i principali mercati. Cosmoprof è partner di Milano Beauty Week 2023, per facilitare il coinvolgimento dei più importanti player italiani alla settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.

Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, ha dichiarato: “Per Cosmoprof è un piacere e un onore continuare a collaborare attivamente all’organizzazione della seconda edizione di Milano Beauty Week insieme a Cosmetica Italia. Da 55 anni Cosmoprof è una vetrina mondiale dell’eccellenza dell’industria cosmetica del nostro paese, grazie agli eventi del network nei principali mercati internazionali e alla community di oltre 500.000 operatori da più di 190 paesi che continua a seguire le nostre iniziative. A caratterizzare il successo del Beauty Made In Italy sono la qualità, l’innovazione e gli elevati standard di sicurezza dei prodotti. È importante trasmettere questi stessi valori ai consumatori, e Milano Beauty Week può facilitare la condivisione di novità e tendenze per invitare a comportamenti di acquisto più consapevoli”.

Il team commerciale e gli uffici comunicazione ed eventi di Cosmoprof Worldwide Bologna hanno collaborato attivamente con Cosmetica Italia per l’organizzazione di iniziative ed eventi speciali durante Milano Beauty Week, dal 26 settembre al 2 ottobre, con particolare attenzione a tematiche inerenti alle nuovi abitudini di consumo e le tendenze del mercato, alle quali Cosmoprof dedica particolare attenzione anche all’interno dei palinsesti in fiera. La sinergia tra Cosmoprof e Cosmetica Italia ha facilitato anche il coinvolgimento di sponsor tecnici di prestigio, per impreziosire ulteriormente l’esperienza del pubblico.