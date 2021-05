Costa Crociere ed Expo. Zanetti: “Verso un futuro sostenibile e inclusivo”

La bellezza italiana viaggia sul mare: Costa Crociere sponsor del Padiglione Italia a Expo Dubai

Il Padiglione Italia fa rotta verso Expo 2020 Dubai a bordo delle navi di Costa Crociere. L’accordo tra la compagnia italiana e il Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai 2020 è stato firmato oggi a Civitavecchia, a bordo dell’ammiraglia “green” Costa Smeralda, da Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere, e dal Commissario Paolo Glisenti, alla presenza dell’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, S.E. Omar Obaid Alshamsi.

L’accordo si inserisce in una fase di ripartenza delle crociere Costa, e più in generale di ripresa del settore turismo. La partnership consentirà di raccontare il nostro Paese e le sue meraviglie a un pubblico italiano ed internazionale, promuovendo i valori di sviluppo sostenibile espressi dal Padiglione Italia a Expo Dubai.

“Essere presenti al Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è per noi motivo di grande orgoglio, oltre che un altro segno tangibile e concreto della ripartenza del turismo e del Sistema Paese. Le nostre navi portano nel mondo la bellezza dell’Italia e siamo lieti di poter proseguire questo racconto a Dubai, in un’occasione così importante di rinascita, con tanti altri brand protagonisti del meglio dell’Italia”, ha affermato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. “Expo sarà luogo di incontro e di confronto su temi cruciali per il futuro come lo sviluppo di un turismo sostenibile ed inclusivo, del quale la nostra Compagnia intende essere leader ed esempio per tutto il settore, per contribuire a creare valore per l’economia e per le nostre destinazioni nel segno dell’innovazione, del rispetto delle culture e dell’ambiente”.

“Oggi festeggiamo una tappa importante nella ripresa del turismo croceristico e quindi della cantieristica e delle attività portuali, componenti essenziali dell’economa nazionale. L’Expo di Dubai, dal prossimo primo ottobre, sarà un’occasione importante per confermare e rafforzare la leadership dell’Italia nell’area del Mediterraneo ‘allargato’ che va dalle nostre coste sino agli approdi del Golfo arabico: un crocevia storico e contemporaneo di relazioni e scambi tra Oriente e Occidente, che a Expo Dubai avrà un irripetibile momento di incontro”, ha dichiarato il Commissario Paolo Glisenti. “Nel Padiglione italiano, dedicato all’Italia che nei secoli e ancor oggi naviga verso nuove terre di saperi, di conoscenza e di cultura, accoglieremo i tanti croceristi che ci vorranno raggiungere, condividendo la loro esperienza e la loro felicità per aver di nuovo solcato le magnifiche rotte del Mare Nostrum.”

La bellezza dell’Italia, fatta di paesaggi, sapori, atmosfere, sintesi di creatività, sostenibilità e competenze multisettoriali, è al centro del progetto di partecipazione del nostro Paese alla prossima Esposizione Universale.

Nel caso di Costa Crociere si tratta di bellezza italiana che viaggia sul mare. Da oltre 70 anni, infatti, le navi di Costa sono ambasciatrici nel mondo del nostro Paese, a cominciare proprio da Costa Smeralda, ammiraglia che si caratterizza per l’arredamento rigorosamente “made in Italy”, per essere l’unica nave ad avere un vero e proprio museo dedicato al design italiano, e per offrire un’esperienza di vacanza all’insegna dell’ospitalità e della gastronomia italiane.