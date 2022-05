Credem, nuove nomine ai vertici dell'area Wealth Management

Giuseppe Rovani passa in Euromobiliare Fiduciaria come direttore generale, Rizzuti diventa responsabile dell'unità dedicato al private markets

Il Gruppo Credem, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, ha nominato i nuovi vertici di alcune delle società che compongono l’Area Wealth Management. L’Area è coordinata da Paolo Magnani ed è composta da sei società (Euromobiliare Advisory SIM, Euromobiliare Asset Management SGR, Credemvita e Credemassicurazioni, Euromobiliare Fiduciaria e Credem Private Equity) che operano a supporto delle reti commerciali di Credem e Banca Euromobiliare nei servizi di investimento, nella consulenza patrimoniale, di gestione del risparmio, in ambito assicurativo e fiduciario.

In particolare, Rossella Manfredi assume l’incarico di Direttore Generale delle compagnie assicurative Credemvita e Credemassicurazioni in sostituzione di Francesco Germini che diventa Direttore Generale di Euromobiliare Asset Management SGR. Giuseppe Rovani, in precedenza Direttore Generale ed Amministratore Delegato di Euromobiliare SGR passa invece in Euromobiliare Fiduciaria come Direttore Generale in sostituzione di Paolo Rizzuti che diventa responsabile dell’unità organizzativa dedicata a private markets e partnership strategiche, in staff a Paolo Magnani. Nessuna variazione per Euromobiliare Advisory SIM, dove Gianmarco Zanetti mantiene la carica di Direttore Generale e per Credem Private Equity, guidata dagli Amministratori Delegati Maurizio Esposito e Daniele Molinaro.

“La job rotation a tutti i livelli ha sempre caratterizzato il nostro Gruppo”, ha dichiarato Paolo Magnani, Coordinatore dell’Area Wealth del Gruppo Credem. “Lavorare per costruire le professionalità del futuro attraverso esperienze diversificate è un fattore chiave per rimanere competitivi sul mercato. Le società dell’Area Wealth Management”, ha aggiunto Magnani, “hanno ottenuto grandi risultati negli ultimi anni non solo dal punto di vista economico ma anche nel proporre servizi e prodotti di qualità alle nostre reti distributive. Un benvenuto particolare a Rossella che entra nella squadra dell’Area Wealth Management dopo una brillante e lunga esperienza in Credembanca. Ci accingiamo ad affrontare un periodo caratterizzato da forte discontinuità con il passato: sono sicuro che la squadra manageriale dell’Area saprà consolidare e rilanciare quanto finora raggiunto, nel segno della sostenibilità, dell'innovazione, della specializzazione e della valorizzazione delle competenze".

Più in dettaglio, Rossella Manfredi, nel Gruppo Credem dal 2003, vanta una profonda esperienza nel mondo finanziario avendo guidato negli ultimi 14 anni la business unit finanza di Credem con la responsabilità delle attività di trading, tesoreria di gruppo ed asset liability management. In precedenza si era occupata di organizzazione, project management e risk management sia nel Gruppo sia in società di consulenza. In Credemvita e Credemassicurazioni si impegnerà per un ulteriore rafforzamento del modello di bancassicurazione del Gruppo che mira ad essere un punto di riferimento per famiglie ed imprese nella gestione e protezione dei loro patrimoni e del loro benessere.

Francesco Germini, dopo quattro anni alla guida di Credemvita e Credemassicurazioni, assume la carica di Direttore Generale di Euromobiliare Asset Management SGR. Nel Gruppo Credem dal 2001, è stato, in passato, Responsabile della Gestione del Personale e Responsabile del Marketing Privati di Credembanca. In Euromobiliare Asset Management SGR concentrerà la sua azione sull’innovazione (strumenti, piattaforme, gestione dei dati e utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle attività di gestione), sull’ampliamento e sulla specializzazione dell’offerta per le diverse esigenze delle reti di vendita.

Giuseppe Rovani ha ricoperto le cariche di Direttore Generale in Credemleasing (dal 1999 al 2005), Credemassicurazioni e Credemvita (fino al 2013), Banca Euromobiliare (fino al 2019) e Euromobiliare Asset Management SGR, di cui era anche Amministratore Delegato (ad oggi). Tra i principali obiettivi del suo mandato in Euromobiliare Fiduciaria saranno, in virtù della sua lunga esperienza sia in ambito finanziario che sul fronte della distribuzione, quello di consolidare ed espandere la gamma di servizi offerti dalla società e quello di rafforzare le sinergie con le reti del Gruppo Credem, con particolare focus sul segmento degli HNWI e UHNWI.

Paolo Rizzuti vanta più di 30 anni di esperienza sui mercati finanziari, avendo nel tempo ricoperto posizioni apicali in ambito di finanza strutturata, risk management e investment banking. Nel Gruppo Credem dal 2000, assumerà la guida della struttura dedicata allo sviluppo della gamma prodotti legata ai private markets e agli illiquid assets, che rappresentano una delle aree di sviluppo più dinamiche e in crescita per il settore dell’asset e wealth management nel prossimo futuro. Rizzuti, inoltre, coordinerà per tutta l’Area Wealth le attività di ricerca e selezione di potenziali partnership strategiche finalizzate al costante ampliamento, miglioramento e specializzazione della gamma prodotti e servizi.

Il Gruppo Credem, tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d’Europa, è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine 2021, tra raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 120 miliardi di euro.