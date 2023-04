Datrix: prosegue la collaborazione con Nestlé per Italia e Malta

Gruppo Datrix: prosegue la collaborazione con il Gruppo Nestlé per le attività di digital intelligence e search marketing

Nestlé conferma la fiducia al Gruppo Datrix, che si è aggiudicato la gara per il proseguimento delle attività di search marketing e digital intelligence per i prossimi due anni su oltre 30 brand, tra cui Purina, Levissima, San Pellegrino, Nesquik, Meritene, Baci, Nescafè e Starbucks. La collaborazione tra le due attività, iniziata nel 2013, ruota intorno alle attività di ottimizzazione della presenza digitale del Gruppo Nestlé in Italia, attraverso lo sviluppo di una search strategy completa, con un focus particolare sull’utilizzo dell’AI per la definizione della strategia di contenuto.

Un secondo pilastro della collaborazione decennale riguarda invece le attività del mondo Analytics, soprattutto per il passaggio a GA4 e la gestione delle tematiche legate alla privacy, portate avanti in particolare da ByTek, martech company del Gruppo Datrix, di concerto con il team centrale di Nestlé. Nel portare avanti questo longevo progetto, ByTek mette al centro l'innovazione e le persone: da un lato, risulta essenziale l'uso dello stack tecnologico proprietario basato su software e soluzioni di AI per il marketing; dall'altro, è cruciale l'attività di formazione dedicata ai team del cliente, per favorire l'aggiornamento e la riflessione sui temi più caldi come l'AI generativa e il marketing mix modeling.

Paolo Dello Vicario, CEO di ByTek e Partner di Datrix, ha dichiarato: "Siamo onorati di proseguire la nostra collaborazione con Il Gruppo Nestlé in Italia e di poter continuare ad affrontare insieme sfide complesse nel marketing digitale, costruendo una solida partnership basata sull'innovazione. La nostra esperienza e l'adozione delle tecnologie più avanzate consentono a Nestlé di mantenere la leadership nel settore, migliorando costantemente i risultati di search marketing e digital intelligence in Italia e a Malta".

"Per noi è motivo di orgoglio proseguire la gestione del progetto per il decimo anno con un cliente così importante: il governo di dati interni ed esterni, su mercati diversi e su numerosi brand e property differenti, è una sfida continua, che conferma la capacità di Datrix di lavorare con multinazionali in contesti internazionali, decodificando la complessità dei processi grazie a tecnologie e metodologie al servizio delle imprese", ha commentato Mauro Arte, Co-founder & COO di Datrix. "Nel corso del tempo si è creata anche una relazione professionale davvero positiva tra i team, nell’ottica di crescere insieme e grazie alla volontà di Nestlé di adottare sempre soluzioni fortemente innovative”.