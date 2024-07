Dedagroup, annunciata l'acquisizione di SEI Consulting

Dedagroup per lo sviluppo della clientela e la digitalizzazione del Sistema Paese: acquisita la pugliese SEI Consulting

Dedagroup (Deda) - tra i principali gruppi tecnologici a capitale interamente italiano, che affianca aziende, istituzioni finanziarie e pubbliche amministrazioni nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali - prosegue il suo percorso di crescita. Attraverso la controllata Dedagroup Business, il Gruppo ha acquisito la pugliese SEI Consulting.

L'annuncio dell'acquisizione di SEI Consulting - azienda che sviluppa soluzioni software e servizi tecnologici focalizzati sull’innovazione, la digitalizzazione e l’automazione dei processi aziendali - arriva a qualche giorno di distanza dall'acquisizione della barese CLE, che ha rafforzato il Gruppo nei settori public services e sanità.

“Sono particolarmente contento dell’ingresso di SEI Consulting nel Gruppo, che segue l’acquisizione di CLE, annunciata recentemente", ha commentato Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup. "Due eccellenze nate in Puglia grazie alle quali rafforzeremo il nostro legame e la nostra presenza nel Sud Italia e che confermano quanto anche questo territorio possa esprimere valore. Sono certo che l’integrazione delle loro soluzioni nelle nostre offerte e delle loro persone all’interno di Deda genereranno qualità esponenziale".

"Queste due realtà", ha proseguito Podini, "sono caratterizzate da una storia di crescita, segnata dalla medesima attenzione verso i clienti e le loro esigenze, che caratterizza da sempre quella del nostro Gruppo. Un aspetto, questo, che rientra tra i valori portanti di Deda e che definisce la nostra visione di sviluppo tecnologico”.

Si tratta di un ulteriore tassello nella strategia che punta a integrare le eccellenze del software, in Italia e all’estero, nell’ottica di costante potenziamento delle offerte altamente specializzate delle proprie controllate, su cui si fonda la forza multi-industry di Dedagroup. Un percorso che fa leva anche sulla capacità di fare sistema con i territori, portando a istituti finanziari e imprese competenze e soluzioni integrate, per favorirne lo sviluppo.

Il finance è un ambito particolarmente strategico nel perseguimento della missione ultima di Deda: contribuire ad accelerare la transizione digitale del Sistema Paese, generando valore in termini di business, servizi e ricadute sociali sui territori attraverso soluzioni che rispondono ai bisogni del mondo finanziario e di quello delle imprese, coniugandone gli interessi.

Con SEI Consulting – fondata nel 2009 dal CEO Piero Solidoro – Dedagroup Business Solutions arricchisce la propria offerta con strumenti e competenze che consentono un elevato livello di personalizzazione di servizi e applicazioni in tempi estremamente rapidi. Due caratteristiche imprescindibili per fare fronte alla veloce evoluzione, in termini di servizi e di soggetti coinvolti, che l’Open Banking sta tracciando, e che impatta sia sugli istituti finanziari, sia sulle large corporate, a loro volta sempre più chiamate a integrare approcci e soluzioni di Open Finance.

In quest’ottica, l’offerta di SEI Consulting è complementare e rafforza quella di tutto l’Hub Finance & Data di Deda, dove si integrano le competenze e i software altamente specializzati del Gruppo nell’ambito del banking & finance, dei dati e dell’AI, per portare a banche, assicurazioni, operatori finanziari e large corporate le soluzioni più evolute.

"L'ingresso di SEI Consulting, con le sue competenze e soluzioni, unito ai nostri innovativi strumenti e alla profonda conoscenza dei processi e delle normative, ci permetterà di velocizzare ulteriormente il percorso di trasformazione intrapreso dai nostri clienti”, ha affermato Gianni Spada, CEO di Dedagroup Business Solutions. “Un percorso imprescindibile che istituti finanziari e large corporate oggi sono chiamati a compiere, non solo per abilitare e cogliere tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, ma anche per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e rafforzare il proprio grado di competitività anche a livello internazionale”.

Per l’acquisizione di SEI Consulting, Scozzi Dottori Commercialisti ha affiancato Dedagroup Business Solutions in qualità di advisor mentre lo studio Valli Mancuso & Associati ha seguito gli aspetti legali dell'operazione. SEI Consulting è stata invece assistita da Credem Euromobiliare Private Banking, in qualità di advisor finanziario, e dallo Studio Russo De Rosa Associati per gli aspetti legali.

“La nostra competenza pluriennale nell’ambito dei processi operativi e gestionali del comparto banking, insieme alla capacità di sviluppare soluzioni efficaci ed efficienti, hanno garantito e continuano a sostenere la nostra crescita ed evoluzione costanti in ambito Business Process Management e Automation. L’ingresso in Deda ci permetterà di potenziare e valorizzare ulteriormente il nostro posizionamento, rafforzando le relazioni commerciali consolidate di cui disponiamo nel comparto bancario, e sviluppandone di nuove” ha dichiarato Piero Solidoro, CEO di SEI Consulting.

L’acquisizione di SEI Consulting, insieme a quella di CLE, risponde alla strategia di Deda di estensione e consolidamento dell’offerta sul territorio nazionale, ed è stata finalizzata a poche settimane dall’annuncio di altre due operazioni straordinarie, avvenute invece in Regno Unito e USA. Si tratta dell’acquisizione dell’inglese Quod Orbis, software house specializzata in soluzioni per la gestione del rischio e della compliance, e di quella dell’americana Share One, software service provider attiva nel mercato delle credit unions. Entrambe le operazioni riflettono l’ambizione e il concreto piano di espansione del Gruppo anche a livello internazionale.