Dentsu Italia Società Benefit riconfermata “Top Employer”

Dentsu Italia Società Benefit si conferma “Top Employer” per il quinto anno consecutivo

Dentsu Italia Società Benefit ottiene, per il quinto anno consecutivo, la prestigiosa certificazione “Top Employer” rinnovando la collaborazione con Top Employers Institute. Le aziende certificate Top Employers eccellono per l’impegno che mettono quotidianamente per assicurare le migliori condizioni di lavoro ai propri collaboratori, con l’attuazione di Best Practice finalizzate a mettere le persone al centro. In Dentsu, l’impegno di offrire condizioni di lavoro eccellenti, insieme alla cura e alla crescita delle persone, è da sempre al primo posto.

Si tratta di un lavoro costante portato avanti sia dal Gruppo, sia dal CEO Mariano Di Benedetto, con la precisa volontà di mettere le persone al centro dell’attività di business. La riconferma come Top Employer premia la costante attività del Gruppo di investire sia sui talenti già presenti in azienda attraverso percorsi mirati di formazione professionale ad hoc, sia sui nuovi ingressi. Dentsu Italia SB, infatti, da anni è regolarmente presente all’interno delle migliori Università italiane con tutta una serie di attività attraverso i career days, giornate di incontro con gli studenti per presentare le opportunità offerte dal Gruppo e l’attivazione degli stage formativi all’interno delle sue diverse sigle.

Mariano Di Benedetto, CEO Italia, Southern Europe, Middle East, North Africa, Turkey, di Dentsu, ha commentato: “Sono estremamente orgoglioso del costante impegno del nostro Gruppo nel creare un ambiente di lavoro eccellente per i nostri collaboratori, come dimostra il recente rinnovo della certificazione Top Employer. La priorità assoluta è il benessere personale e la crescita professionale di ciascun membro del nostro team. Cerchiamo di garantire che la loro vita lavorativa sia soddisfacente, consentendo un equilibrio ottimale tra lavoro, vita privata, aspirazioni personali e desideri. Oltre a offrire opportunità di crescita, sosteniamo attivamente il lavoro agile attraverso l'adeguata fornitura di tecnologia".

"Crediamo fermamente nell'inclusività e nel rispetto reciproco, promuovendo un ambiente dove ciascun individuo si senta valorizzato e rispettato per la propria unicità. Investiamo in uffici confortevoli e accoglienti che facilitino la collaborazione e lo scambio di idee tra persone di diverse esperienze e background. Questo approccio non solo rende piacevole e funzionale il tempo trascorso in ufficio, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso. Siamo convinti che un team diversificato e unito sia essenziale per offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. Continueremo a concentrarci sull'eccellenza e a promuovere un ambiente lavorativo che celebri la diversità e favorisca un clima di rispetto reciproco", ha concluso Di Benedetto.

Top Employers Institute è l'ente certificatore globale dell'eccellenza delle pratiche HR. Attraverso il suo Programma di Certificazione, le aziende partecipanti possono essere valutate, certificate e riconosciute Employers of Choice. Dentsu Italia Società Benefit è ufficialmente certificata da Top Employers Institute ed è un’azienda Top Employer Italia dal 2020.