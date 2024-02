Dentsu, promossa Angela Stillo alla guida di Media Product & Innovation

Dentsu, Angela Stillo diventa strategy director di Media Product & Innovation

Angela Stillo promossa in Dentsu. Nasce la unit Media Product & Innovation e la manager, da dieci anni in azienda, ne diventa strategy director. Al suo fianco risorse importanti del gruppo: Paolo Artioli, Media Innovation Director di dentsu, per nuovi mezzi; e Paola Corno, Automated Buying Strategy Director di dentsu.

La nuova entità sarà il punto di riferimento per le strategie di dentsu e di tutte le sigle media del Gruppo (iProspect, Carat e dentsu X), collante tra business outcome, qualità e sofisticazione tecnologica. La nota aziendale enfatizza ulteriormente il ruolo della nuova Unit come fulcro del sistema di offerta, che comprende anche Merkle (Customer Experience Management) e Dentsu Creative.

Angela Stillo ha dichiarato: “Questo nuovo incarico rappresenta una ulteriore opportunità di lavorare alla crescita dei nostri clienti, offrendo loro soluzioni sempre più innovative” Mariano Di Benedetto, CEO Southern Europe, MENA & Turkey di dentsu ha commentato: “Grazie al suo background consolidato in ruoli cross funzionali legati al client management e alla strategia media, Angela è la persona ideale per guidare il nuovo team e per materializzare il percorso trasformativo intrapreso nei mesi scorsi”.