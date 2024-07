Dentsu: Valentina Salice nominata Chief Integrated Client & Growth Officer

Dentsu annuncia l’ingresso di Valentina Salice come Chief Integrated Client & Growth Officer

Dentsu Italia ha annunciato un'importante novità nel proprio team dirigenziale. A partire dal 1° ottobre, Valentina Salice assumerà il ruolo di Chief Integrated Client & Growth Officer, riportando direttamente al CEO di Dentsu Italia, Mariano Di Benedetto. Valentina Salice vanta una carriera di 16 anni nel settore della comunicazione. Dopo aver conseguito una laurea in Marketing Management all’Università Bocconi e un Master in Strategic Market Creation alla Copenhagen Business School, Salice ha maturato un'esperienza significativa lavorando per oltre dieci anni nel gruppo WPP, dove ha gestito clienti di rilievo come Barilla, Campari, UniCredit e Lamborghini.

Successivamente, ha ricoperto il ruolo di responsabile della gestione clienti presso il Creative Hub di Accenture Song. In seguito, è stata Head of Business Development in OMD e Chief Business Officer in Caffeina. Oltre alla sua carriera aziendale, Valentina Salice è anche docente a contratto presso la SDA Bocconi, dove insegna corsi di Branding e Comunicazione.

Nel suo nuovo ruolo di Chief Integrated Client & Growth Officer, Salice sarà responsabile della supervisione delle attività di sales & client management, collaborando strettamente con tutte le sigle e le practice di Dentsu. Questo approccio integrato riflette l’ambizione di "One Dentsu", che mira a offrire ai clienti soluzioni fluide e integrate, selezionando le verticalità migliori in base alle esigenze specifiche di ciascun progetto e cliente. Tale struttura elimina silos e barriere tra i team, integrando una vasta gamma di servizi, conoscenze e capacità a beneficio dei clienti.

Mariano Di Benedetto, CEO di Dentsu Italia, ha dichiarato: “Con l’arrivo di Valentina, Dentsu Italia prosegue il suo percorso di potenziamento e rinnovamento del team di leadership, inserendosi nel processo trasformativo sintetizzato dalla nostra brand proposition 'Innovating to Impact.' Sono entusiasta di accoglierla; il suo approccio orientato al cliente, la sua visione strategica e il suo mix di esperienza in ambito creativo, media e consulenziale la rendono la persona ideale per accelerare nella direzione dell’innovazione e dell’integrazione, fornendo valore aggiunto ai clienti e valorizzando i punti di forza della nostra organizzazione quali creatività, conoscenza del media, padronanza di dati e tecnologia. Valentina avrà un ruolo centrale nel supportare la crescita del business dei nostri clienti”.

Valentina Salice, commentando la sua nomina, ha affermato: “Credo fermamente nella partnership tra media, creatività e tecnologia. È su un approccio a 360° che ho costruito il mio modo di fare comunicazione ed è la motivazione principale per cui ho accolto con grande entusiasmo questa nuova sfida all’interno di Dentsu”.