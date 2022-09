Design e Moda. Inaugurato “BI.CI. Oasi” il nuovo showroom dedicato all’outdoor

Oasi è di fatto un outdoor live experience, nei suoi giardini di 3000 mq, BI.CI.

ha voluto dedicare impegno e creatività nella personalizzazione degli spazi esterni adatti a un’architettura contemporanea, grazie all’idea di Bruno Cardin, Ceo del brand e dello stilista Alessandro Martorana, Direttore Creativo, in collaborazione con la società Edilfare Piscine.

“Siamo presenti da oltre trent’anni nel settore dell’interior design e ci proponiamo come interlocutore unico nella creazione di arredi e soluzioni décor dal tratto lussuoso. Una project company che fa dell’eccellenza il suo punto di forza, affinata dall’esperienza ed esaltata dal talento dei suoi professionisti”. Spiega Cardin.

Gli arredi scelti includono oggetti iconici e soluzioni all’avanguardia, per un mix sofisticato di cucine attive, docce open air, tavoli e sedute, divani, daybad e poltrone, tappeti, bracieri, vasi, illuminazione da esterno, oltre a un sofisticatissimo impianto audio-video progettato per l’utilizzo all’aria aperta. Per BI.CI. il garden design è il naturale completamento di un progetto più ampio, quello di mani esperte che definiscono tutto lo stile di una casa, dando vita a contaminazioni armoniche tra botanico e architettonico.