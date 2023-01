Deutsche Bank, Roberto Parazzini nuovo Ceo per l'Europa occidentale

Deutsche Bank, Roberto Parazzini riporterà al Ceo EMEA de Sanctis

Non solo Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia, Roberto Parazzini è stato nominato amminsitratore delegato della regione Europa occidentale della banca. Nel dettaglio, il manager milanese si occcuperà di supervisionare le attività dislocate in Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. Nel contempo, Parazzini continuerà a riportare al Ceo Europa Medio Oriente e Africa, regione EMEA, e Head of International Private Bank Claudio de Sanctis.

Deutsche Bank, chi è Roberto Parazzini

Classe 1974, milanese d'origine ed ex studente di Ingegneria del Politecnico, Parazzini è Chief Country Officer Italy, amministratore delegato di Deutsche Bank e general manager della filiale di Milano di Deutsche Bank AG dal giugno 2020. Entrato nell'istituto di credito nel 1999, negli anni ha svolto diversi ruoli nel gruppo, fra i quali Chief Operating Officer di Deutsche Bank Italy e Head of Asset and Wealth Management Italy. Prima della sua nomina a capo delle attività della banca in Italia, Parazzini è stato responsabile delle attività di Wealth Management per l’Europa meridionale e occidentale.