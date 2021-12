Diasorin annuncia il piano industriale 22-25. Si rafforza la diagnostica

DiaSorin annuncia il piano industriale 2022-2025, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Due le direttrici principali: il consolidamento di DiaSorin quale player di specialità e l’avvio di nuovi programmi strategici, anche a seguito della recente acquisizione di Luminex. L’innovazione e lo sviluppo di test di specialità nei settori dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare, così come l’avvio di programmi innovativi in tutte le tecnologie in cui DiaSorin opera, si confermano elementi primari per la crescita del business, rafforzando il posizionamento di DiaSorin quale “Specialista” della diagnostica.

"Specialisti al cubo"

Carlo Rosa, CEO di DiaSorin ha commentato: “Il nuovo Piano Industriale approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione delinea le direttrici che guideranno lo sviluppo di DiaSorin nei prossimi anni, attraverso il compimento di alcuni progetti strategici già iniziati nel passato e l’avvio di nuove importanti iniziative che alimenteranno e sosterranno la crescita dei prossimi anni, anche grazie alle nuove competenze derivanti dall’acquisizione di Luminex”, ha commentato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin. “In questi ultimi due anni, la pandemia ha ridefinito il ruolo della diagnostica nella gestione della salute pubblica e ha posto nuove sfide per i sistemi sanitari nazionali a cui DiaSorin intende rispondere rafforzando il proprio posizionamento di Specialista <al cubo>”.

Immunodiagnostica

Alla centralità della piattaforma LIAISON® XL, si affiancano il lancio della piattaforma LIAISON® XS, in particolare nel mercato ospedaliero statunitense, oltre all’avvio del progetto di sviluppo di una nuova piattaforma modulare per elevati volumi di test, il LIAISON® XXL, pensata per i laboratori di maggiore dimensione. L’approccio al processo di decentralizzazione viene, invece, perseguito con il LIAISON® IQ.

Soluzioni diagnostiche

In continuità con la strategia del precedente piano industriale, viene confermata la centralità dei programmi di “Value Based Care”, in grado di utilizzare algoritmi ed intelligenza artificiale per fornire ai medici risposte sempre più precise, offrendo previsioni sull’evoluzione clinica dei pazienti. Tra questi vanno evidenziati, in particolare, il programma in partnership con QIAGEN sull’utilizzo della tecnologia QuantiFERON® applicata alle infezioni da Tubercolosi Latente e Lyme, oltre che il programma avviato con MeMed per l’innovativo test in grado di differenziare le infezioni batteriche da quelle virali.

Diagnostica molecolare

La strategia del nuovo piano industriale nella diagnostica molecolare è caratterizzata dal lancio di tre nuove piattaforme: le prime due, LIAISON® MDX Plus e LIAISON® Plex, perseguono l’obiettivo di consolidare l’offerta basata sulla tecnologia Single/Low Plex e Multiplex e la terza, LIAISON® NES, risponde alle crescenti esigenze di test rapidi ad alta affidabilità in prossimità del paziente finale.

LIAISON® MDX Plus: lancio previsto nel 2022 della nuova piattaforma con tecnologia Single/Low Plex, sulla quale saranno fatti confluire i clienti attualmente serviti dal LIAISON® MDX e dall’ARIES®. La nuova piattaforma utilizzerà gli stessi consumabili oggi utilizzati sulla piattaforma LIAISON® MDX.

LIAISON® Plex: lancio della nuova piattaforma con tecnologia Multiplex, sulla quale saranno fatti confluire i clienti diagnostici attualmente serviti dal MAGPIX®, dal Luminex® 100/200 e dal Verigene®.

Il nuovo analizzatore consentirà di verificare la presenza di un elevato numero di patogeni partendo da un singolo campione, così da poter effettuare diagnosi su pazienti che presentano sintomi generici e la cui storia clinica non consente un’immediata e chiara identificazione dell’origine dell’infezione. Sul sistema sarà inoltre disponibile l’innovativa tecnologia flex, che permetterà al laboratorio di scegliere di visualizzare un numero ridotto di risultati, minimizzando in questo modo il costo di refertazione, con la possibilità di avere accesso all’intero esito del pannello a fronte dell’acquisto di crediti.

Si prevede di lanciare il LIAISON® Plex nei mercati che accettano la marcatura CE nel 2022, mentre l’approvazione negli USA dovrebbe seguire nel 2023.

LIAISON® NES: lancio previsto nel 2023 della nuova piattaforma Point-of-Care (PoC), per rispondere alla crescente esigenza di decentralizzazione di soluzioni diagnostiche veloci in prossimità del paziente, garantendo la stessa precisione ed affidabilità dei risultati ottenibili all’interno del contesto laboratoriale ospedaliero. Il LIAISON® NES offrirà test low-plex di elevata affidabilità in tempi estremamente ridotti (<15 minuti) e a costi ridotti.

Licensed Technologies

A seguito dell’acquisizione di Luminex, DiaSorin ha avuto accesso alla tecnologia xMAP®, che permette di eseguire un ampio spettro di test, basati su proteine ed acidi nucleici, che danno la possibilità di individuare simultaneamente fino a 500 diversi target in un singolo ciclo di lavoro. Gli utilizzatori di questa tecnologia sono sia grandi player del mercato life science, che rappresentano circa il 75% dei volumi, che centri di ricerca, per il restante 25%, che utilizzano le soluzioni xMAP® rispettivamente per lo sviluppo di propri prodotti e a scopo di ricerca.

Il lancio della nuova piattaforma xMAP INTELLIFEX®, destinata nel tempo a sostituire gli analizzatori esistenti per questa tecnologia nel Gruppo, il rafforzamento delle partnership in essere e l’individuazione di nuove opportunità di business development, costituiscono i fondamenti dello sviluppo del piano industriale per le Licensed Technologies.

DiaSorin attende di ottenere ca. US$ 90 milioni di sinergie di ricavo e costo nel 2025, come conseguenza di diverse azioni di razionalizzazione, consolidamento ed ottimizzazione della propria struttura operativa e manifatturiera, nonché di azioni di cross-selling sul mercato ospedaliero americano di prodotti DiaSorin e di leva sulla struttura commerciale DiaSorin al di fuori degli Stati Uniti per promuovere i prodotti Luminex.