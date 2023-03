DigitalPlatforms: Cybersecurity e IoT per le città del futuro

DigitalPlatforms a K.EY Energy Summit 2023: tecnologie Internet of Things e Cybersecurity a supporto di cittadini e gestori

Rinnova la propria presenza alla Fiera di Rimini K.EY Energy 2023, organizzata da Italian Exhibition Group, il gruppo italiano DigitalPlatforms che dal 2018 si concentra sullo sviluppo di tecnologie Internet of Things, Cybersecurity e AI. In occasione dell’evento, punto d’incontro sui temi di innovazione e transizione energetica, il gruppo DigitalPlatforms si racconta, definendo ancora una volta il proprio ruolo di abilitatore della trasformazione digitale dei cittadini e dei gestori delle infrastrutture critiche, spiega Claudio Contini, Presidente e AD di DigitalPlatforms.

La crescente diffusione nell’utilizzo, ormai imprescindibile, di infrastrutture digitali, del deposito e gestione dei dati nel cyber spazio, mette in luce la forte necessità di sviluppare sistemi all’altezza della rapida trasformazione digitale delle reti. Gli stessi ecosistemi cittadini, ma anche le reti di distribuzione di energia, acqua, gas, ferrovie, strade e aree metropolitane, e in generale, di tutte le infrastrutture, spiega Contini, hanno la necessità di vedersi affiancare sistemi solidi di protezione dati, al fine di garantire la crescita della trasformazione digitale di pari passo a quella di infrastrutture protette e resilienti.

La direzione di DigitalPlatforms è ben scandita anche all’interno del Piano Industriale Triennale recentemente presentato per il 2023-2025. La principale linea di sviluppo è infatti, racconta l’Amministratore Delegato del Gruppo, Claudio Contini, l’interazione tra le tecnologie di elettroniche industriali applicate alle infrastrutture metropolitane, l’Internet of Things, e dall’altro lato la Cybersecurity, quindi la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture.

Ciò, grazie alle più recenti evoluzioni tecnologiche date dall’Intelligenza Artificiale, che sta determinando una rapidissima trasformazione del modo in cui i milioni di dati ormai generati da queste infrastrutture digitali, possono essere elaborati per estrarre delle informazioni utili per i processi e per i cittadini. “Le aree metropolitane, le città, sono oggetto di una profonda trasformazione", aggiunge Contini, "sia nel realizzare dei servizi nuovi e più efficienti per i cittadini, ma anche e sempre di più ner garantire loro una sostenibilità dei processi e un incremento della sicurezza”.

Le parole di Claudio Contini Presidente e AD di DigitalPlatforms ad affaritaliani.it

"I recenti avvenimenti, anche a livello estero", spiega ad affaritaliani.it Claudio Contini, Presidente e AD di DigitalPlatforms, "dimostrano come la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche e in particolare delle aree metropolitane sia una priorità essenziale sempre coniugata col tema della sostenibilità ambientale. DigitalPlatforms è in prima linea nel fornire tecnologie di elettronica industriale, di cybersecurity e di certificazione proprio in funzione di questa trasformazione”.

L'attenzione sviluppatasi attorno alle tematiche della Cybersecurity e dell'Intelligenza Artificiale negli ultimi anni è in continua crescita e occorre domandarsi quale sarà il passo successivo. Abbiamo chiesto all'Amministratore Delegato Claudio Contini una riflessione sull'attuale scenario: “L’Intelligenza Artificiale sta determinando una profondissima trasformazione industriale di cui ancora non riusciamo a cogliere la profondità. Sono sicuro che nei prossimi anni le tecnologie di Intelligenza Artificiale determineranno una rapidissima trasformazione del modo in cui, fino ad oggi, i gestori delle infrastrutture critiche delle aree metropolitane hanno interpretato i loro processi e modelli di business. Mi aspetto quindi una rivoluzione graduale ma significativa che è già in essere oggi”.