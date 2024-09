DigitalPlatforms, nel 1° semestre 2024 valore della produzione a 38,8 mln di euro

DigitalPlatforms, approvati i dati del 1° semestre 2024: valore della produzione ed Ebitda in forte crescita

DigitalPlatforms annuncia di aver approvato i dati dei primi sei mesi del 2024, confermandosi tra i leader del suo settore, con solide prospettive di crescita. Il gruppo, interamente italiano, è nato nel 2018 con la missione di fornire soluzioni e tecnologie Internet of Things, Cyber e AI per le infrastrutture critiche.

Il Valore della Produzione del Gruppo ha raggiunto 38,8 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 19% rispetto al budget di periodo. L'EBITDA ha registrato una crescita altrettanto rilevante, attestandosi a 4,4 milioni di euro, in aumento dell'11% rispetto al 2023, con un incremento del 94% rispetto al budget.

Questi dati sottolineano la solida capacità di generare valore da parte di DigitalPlatforms, in un contesto di mercato dinamico e in continua evoluzione. In particolare, la Capogruppo DigitalPlatforms vanta un Valore della Produzione del Gruppo pari a 19,8 milioni, con un Ebitda di 1,1 milioni di euro.

Tra i principali risultati raggiunti si evidenzia anche il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta Bancaria, che si attesta a 24,1 milioni di euro, rispetto ai 28,1 milioni di euro previsti, grazie in particolare ad una migliore gestione del capitale circolante.

In un contesto geopolitico caratterizzato da incertezze crescenti, DigitalPlatforms continua con determinazione ad implementare il suo Piano Industriale, superando così gli obiettivi economici fissati per la prima metà del 2024.

“Questi risultati testimoniano l’apprezzamento delle aziende e delle amministrazioni nostre clienti, e la nostra determinazione nel volerle supportare sempre meglio nei loro percorsi di trasformazione digitale, sviluppando concretamente innovazione e competenze in ambiti essenziali per favorire la competitività e lo sviluppo economico del Paese", ha commentato Claudio Contini, CEO di DigitalPlatforms.

"L’impegno per la sostenibilità e la governance trasparente rimangono un pilastro fondamentale della nostra strategia, come dimostrano i significativi progressi nel Piano di sostenibilità e il miglioramento del nostro score ESG. Continueremo ad investire nell’innovazione e nelle persone, per rafforzare ulteriormente la nostra capacità di creare valore per tutti gli attori coinvolti: clienti, dipendenti, fornitori, territori, ambiente", ha aggiunto Claudio Contini.

Il Consiglio di amministrazione ha riscontrato, infatti, il significativo avanzamento del Piano di sostenibilità 2024-2026, basato su 4 pillar: tutela dell'ambiente, valorizzazione del capitale umano, governance etica e trasparente ed eccellenza nei prodotti per la soddisfazione dei clienti. Il Piano comprende 37 azioni e 44 target annuali: attualmente sono stati già raggiunti 20 dei target previsti a fine 2024, e i progressi sull’80% dei target rimanenti sono pari o superiori a quanto pianificato.

Anche lo score ESG di Cerved è migliorato, arrivando a 72 su cento (+7 rispetto al 2023), grazie all’implementazione del Piano di Sostenibiità con obiettivi quantitativi, alla riduzione dell’energia consumata e delle emissioni GHG, alla maggiore presenza di donne in organizzazione e all’incremento delle ore di formazione per i dipendenti.