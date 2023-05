DigitalPlatforms: nel 2022 valore della produzione pari a € 69,4 mln

DigitalPlatforms rafforza la leadership nel settore IoT e Cyber Security: valore della produzione in crescita del 203% rispetto al 2021

DigitalPlatforms, gruppo interamente italiano nato nel 2018 con la missione di fornire soluzioni end-to-end e tecnologie Internet of Things e Cyber, si attesta sempre di più tra i leader del settore e conferma le prospettive di crescita nel triennio 2023-2025. I dati consuntivi di bilancio 2022 del Gruppo DigitalPlatforms confermano gli obiettivi del Piano Industriale Triennale 2023 – 2025, approvato lo scorso marzo, basato su tre business unit focalizzate e tutte in forte e rapida crescita sul mercato.

Il Valore della Produzione nel 2022 si è chiuso a 69,4 milioni di euro con una crescita di circa il 203% rispetto al 2021, grazie al continuo sviluppo dei portafogli di offerta e del crescente accreditamento della Società presso i principali Clienti. Il Gruppo vanta anche un valore EBITDA di 8,5 milioni di euro nel 2022, in crescita del 144% sul 2021, oltre ad un patrimonio netto di 28,5 milioni di euro. L'IoT rappresenta la business unit che fa registrare circa il 71% dei ricavi totali del Gruppo, seguita in forte crescita dalla Cyber Security, che nel 2022 ha raggiunto il 12% del valore di produzione del Gruppo. I servizi hardware rappresentano il restante 17% dei ricavi totali.

Nell’ultimo anno DigitalPlatforms Group ha ampliato e completato in modo sostanziale la propria offerta nel settore della cybersecurity grazie alla creazione di Aida46, all'acquisizione di una quota di maggioranza di Secureware e alla firma di importanti partnership con università come la Federico II di Napoli e l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e attori industriali come Cy4Gate, Synopsys, Security Scorecard, Proofpoint, SicuraNext, LimaCharlie ed altri. DigitalPlatforms vanta anche prestigiosi accreditamenti conseguiti presso la NATO e le Istituzioni Europee. Il Gruppo DP ha inoltre finalizzato importante membership con ETSI, AIAD e AFCEA International.

Claudio Contini, CEO di DigitalPlatforms, ha dichiarato: “Questi risultati sono il frutto del nostro impegno costante per l’innovazione concreta e l’eccellenza operativa. Il nostro scopo è quello di assicurare la crescita continua del Gruppo e far in modo che DigitalPlatforms si affermi sempre di più come un key player del nostro settore. Ad oggi possiamo esprimere un organico in forte crescita con circa 450 risorse altamente competenti e professionalizzate, in particolar modo negli ambiti più critici. Abbiamo, inoltre, l’obiettivo di crescere ulteriormente attraendo ancora nuovi talenti e rafforzando le nostre competenze distintive, in particolar modo per quanto riguarda i nuovi servizi abilitati dall’Intelligenza Artificiale”.