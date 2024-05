DigitalPlatforms presenta i dati di bilancio 2023, EBITDA in crescita a 12 mln

DigitalPlatforms pubblica i dati di bilancio 2023: EBITDA in forte crescita pari a 12 milioni di euro, +43,5% sul 2022

DigitalPlatforms, un gruppo interamente italiano specializzato in soluzioni Internet of Things, Cyber e AI per le infrastrutture critiche, ha annunciato con orgoglio l'approvazione del suo bilancio 2023, confermando la sua posizione di leadership nel settore e le prospettive di crescita nel triennio 2024-2026. Il bilancio 2023 del Gruppo rivela un Valore della Produzione di 77,5 milioni di euro, registrando una crescita dell'11,7% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto grazie allo sviluppo continuo del portafoglio di offerte e all'incremento dell'accettazione da parte dei principali clienti. L'EBITDA è aumentato in modo significativo, raggiungendo i 12,2 milioni di euro, con un aumento del 43,5% rispetto al 2022, mentre il patrimonio netto ha fatto registrare un balzo del 49,3%, attestandosi a 42,6 milioni di euro.

Nonostante un contesto geopolitico caratterizzato da crescenti incertezze, DigitalPlatforms ha continuato con determinazione l'implementazione del suo Piano Industriale, superando gli obiettivi economici per il 2023 e aumentando in modo significativo il suo portafoglio ordini. In particolare, DigitalPlatforms ha annunciato di essersi recentemente aggiudicata un importante ordine per la filiera della difesa, del valore di 20 milioni di euro per una durata quinquennale. Questo successo testimonia la fiducia dei clienti nell'esperienza e nelle capacità innovative del Gruppo.

Oltre alla crescita economica, nel corso del 2023 il Gruppo DigitalPlatforms ha avviato un percorso di trasformazione orientato alla sostenibilità. Questo impegno si è concretizzato nella definizione di un Piano Triennale, nella redazione della prima Relazione di Impatto per il 2023 e nella pubblicazione del secondo Bilancio di Sostenibilità. Grazie a questi sforzi, il Gruppo ha registrato un significativo miglioramento in molti indicatori ESG (Environmental, Social, Governance), dimostrando la sua volontà di operare in modo responsabile e rispettoso dell'ambiente e della società. DigitalPlatforms ha annunciato, inoltre, la trasformazione della Capogruppo in Società Benefit, confermando il suo impegno a generare un impatto positivo sulle comunità in cui opera e a promuovere la sostenibilità in tutti gli aspetti delle sue attività.

“Nonostante un contesto tecnologico, normativo e geopolitico in fortissima evoluzione, DigitalPlatforms continua a crescere e a consolidarsi come uno dei leader del settore, mantenendo saldi i valori fondamentali di sostenibilità, affidabilità e orientamento all’innovazione. Abbiamo ulteriormente incrementato il nostro organico arrivando a 460 risorse, per rafforzare ulteriormente la nostra presenza qualificata sul mercato e la nostra capacità di rispondere con competenza e talenti alle esigenze dei clienti. Con questo Bilancio confermiamo inoltre il nostro importante impegno in ambito ESG, che riflette la nostra volontà di avere impatto positivo sulle persone e sull'ambiente”, ha commentato Claudio Contini, CEO di DigitalPlatforms.