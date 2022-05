Directa Plus, annunciati ricavi in crescita del 40% nel 2021

Directa Plus, bilancio 2021: confermato il trend di crescita dei ricavi totali

Directa Plus, società italiana leader nella produzione di grafene con una tecnologia scalabile, sostenibile e senza uso di sostanze chimiche, ha approvato il bilancio 2021 che conferma il trend di crescita dei ricavi totali (9,45M€ contro 6,78M€ del 2020) e di contenimento delle perdite (EBITDA -1,99M€ contro -2,62M€ nel 2020). Migliora dunque la marginalità operativa con EBITDA margin che passa dal -38% del 2020 al -21% del 2021.

Directa Plus si conferma una delle società leader nel mercato mondiale delle nanopiastrine di grafene che secondo un report di Reports and Data ha avuto un valore dl 51,96M$ nel 2021 ed è destinato a raggiungere i 755,26M$ nel 2030 (34,63% crescita annua CAGR).

Dal lato industriale Directa Plus continua con la sua strategia di proprietà intellettuale quasi raddoppiando il numero di brevetti oggi a quota 72 a cui si aggiungono i brevetti pending che portano a 100 il numero totale di brevetti. La società sta progredendo nei settori target: le bonifiche ambientali che rappresentano il 76% dei ricavi e il tessile che rappresenta il 21% dei ricavi.

Nel settore della bonifica ambientale, l’anno è stato caratterizzato dai progressi nella commercializzazione della tecnologia Grafysorber di assorbimento degli idrocarburi che ha portato ai contratti con Petrotel Lukoil S.A. (0,4M€) e OMV Petrom (3,2M€). La tecnologia di Grafysorber ha inoltre ottenuto nell’aprile 2022 l’approvazione da parte dell’EPA per l’uso negli Stati Uniti su qualunque contaminazione petrolifera su territorio statunitense. Nello stesso mese c’è stato un primo ordine di Grafysorber da parte di una società britannica e Directa Plus sta partecipando a gare d’appalto in diversi paesi europei.

Il settore tessile è stato caratterizzato dal lancio della linea proprietaria di Directa Plus di abbigliamento sportivo performante, la Cosmic Collection, che sfrutta il brevetto G+ già scelto anche da case di alta moda. Nel novembre 2021, ha vinto una gara a progetto del TECH FAST di Regione Lombardia, per una durata complessiva di 12 mesi e un valore totale di circa 0,3 milioni di euro, di cui il 50% a fondo perduto. La tecnologia di G+ può essere utilizzata anche per la realizzazione di filtri per l’aria e l’acqua ad elevate performance.

Giulio Cesareo, Fondatore e CEO, commenta: "Credo che Directa Plus sia ora ad un punto di svolta: abbiamo molte opportunità in molti mercati: dai sistemi di filtraggio alle batterie passando per il recupero degli oli combustibili allo sportswear. La nostra tecnologia che non utilizza alcuna sostanza chimica per realizzare le nanopiastrine di grafene è strategica e pone l’Italia all’avanguardia in uno dei settori in più rapida evoluzione. Secondo le stime di mercato il nostro settore crescerà di 15 volte da qui al 2030. Il recente aumento di capitale ci permetterà di accelerare la crescita nei mercati più promettenti e di continuare a investire nuove opportunità di sviluppo."