Directa Plus rinnova l'autostrada A4 con l'asfalto GiPave

Directa Plus annuncia il rinnovo dell'autostrada A4: il tratto Milano-Torino verrà modificato attraverso l'utilizzo dell'innovativo asfalto "GiPave"

Directa Plus annuncia il nuovo accordo per la ripavimentazione del tratto Milano-Torino dell’autostrada A4. Per rinnovare il manto autostradale al meglio, la società ha scelto di sfruttare l'innovativo asfalto GiPave, realizzato attraverso l'utilizzo di un materiale sostenibile, resistente e sicuro per l'autostrada. GiPave è caratterizzato dalla presenza di grafene G+ e plastiche dure riciclate appositamente selezionate (es. giocattoli, cassette della frutta, cestini), con il riutilizzo del 70% del fresato proveniente dalla pavimentazione esistente. L'asfalto è stato sviluppato da Iterchimica con il supporto di Directa Plus, ed è il risultato di un programma di ricerca triennale con un brevetto depositato nel 2017. Il prodotto utilizza rifiuti plastici che normalmente non verrebbero riciclati, con la possibilità di poter essere interamente riciclato a sua volta, promuovendo il concetto di "economia circolare" che riduce i rifiuti e la necessità di nuovi materiali.

La presenza di G+ in Gipave garantirà una maggiore resistenza e una maggiore durata della strada. Inoltre, il progetto offrirà notevoli benefici ambientali: il consumo di energia sarà ridotto di 90 milioni di kilowattora (equivalente al consumo annuale di 30.000 famiglie) e le emissioni di CO2 saranno ridotte di 18,4 milioni di chilogrammi (equivalenti alla capacità di assorbimento di 115.000 alberi).

La tratta autostradale A4 Torino-Milano, lunga 250 km, è interamente gestita dal Gruppo ASTM, un gruppo industriale che opera nei settori della gestione autostradale, dell'ingegneria delle grandi infrastrutture e dei progetti di costruzione dei trasporti e della mobilità. Il gruppo è il secondo operatore di strade a pedaggio al mondo, con circa 6.200 km di strade gestite attraverso concessioni in Italia, Brasile e Regno Unito. Il ruolo di Directa Plus è quindi ancora più importante e significativo, sinonimo di una spinta consistente verso la sostenibilità e il riciclo.

Giulio Cesareo, fondatore e amministratore delegato di Directa Plus, ha commentato: "Directa Plus ha sostenuto il partner Iterchimica sia in Italia sia nel Regno Unito fin dall'inizio del progetto dell'asfalto al grafene Gipave. Siamo particolarmente orgogliosi di aver assistito il nostro partner nell'evoluzione di questa applicazione dai progetti dimostrativi delle sezioni di prova a significative applicazioni industriali complete di supermoderatori per asfalto potenziati con G+ su autostrade ad alta percorrenza, garantendo impatti positivi per l'ambiente e le comunità locali".

Federica Giannattasio, amministratore delegato Iterchimica, ha dichiarato: "Dopo 6 anni di ricerca e sviluppo e numerosi tratti di prova in Italia e all'estero che hanno dimostrato le performance tecniche e ambientali di questa tecnologia, siamo estremamente orgogliosi di contribuire insieme al Gruppo ASTM al rifacimento dell'autostrada A4 Torino-Milano, che diventerà così la prima autostrada hitech, sicura e sostenibile d'Europa. I lavori sono realizzati grazie alla tecnologia brevettata da Gipave e al nostro know-how, che abbiamo messo a disposizione di ASTM per consentire al principale collegamento stradale del nord-ovest italiano di raggiungere questo prestigioso risultato. Questo progetto, che rappresenta un primo passo, ci rende molto orgogliosi e pone l'Italia all'avanguardia e in linea con gli obiettivi di transizione ecologica fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU. Il risparmio ambientale è senza precedenti, raggiungendo riduzioni delle emissioni fino al 38,5% rispetto alle tecnologie di manutenzione tradizionali. Ringraziamo il nostro partner grafene Directa Plus che ha lavorato al nostro fianco fin dall'inizio di questo percorso".