Dottor Atanasio De Meo: dalla farmacia di famiglia alle innovazioni in nutrizione sportiva e integrazione

Passione e innovazione: la carriera del Dottor De Meo dalla tradizione farmaceutica alla fondazione di Biointegra 3.0 e Agefarma, tra nutrizione sportiva e integrazione avanzata

“Provengo da una famiglia di farmacisti: entrambi i miei genitori lo sono e mio padre, oltre a essere farmacista, è anche medico. Anche i miei tre fratelli hanno seguito la stessa strada, quindi siamo quattro fratelli, tutti laureati in farmacia. Fin dalla nascita ho vissuto a stretto contatto con questo mondo e sono sempre stato affascinato dalla farmacia, un luogo in cui ogni giorno si intrecciano le storie di centinaia di persone, ognuna con le proprie condizioni, patologie e necessità. Osservare quotidianamente questo flusso di persone che mi hanno spinto a cercare di capire come poterle aiutare a risolvere i loro problemi” ha raccontato il Dottor De Meo.

Con il tempo, dopo aver completato il suo percorso scolastico, il Dottor De Meo si è laureato in farmacia all'età di 22 anni, ottenendo subito l'abilitazione alla professione di farmacista. Ha iniziato a lavorare nella farmacia di famiglia e, dopo un paio d'anni di pratica costante, aveva notato che molte prescrizioni e consigli, spesso diffusi al di fuori del canale farmacia, non erano del tutto corretti. Questo lo ha spinto ad approfondire il settore degli integratori alimentari e della nutraceutica. Così ha conseguito una seconda laurea in Scienze e Tecnologie del Fitness e dei Prodotti della Salute, seguita da un master in nutrizione clinica, con particolare attenzione alla nutrizione sportiva.

“Parallelamente, lo sport ha sempre fatto parte della mia vita” ha affermato il Dottor De Meo, “sono stato arbitro per l'Associazione Italiana Arbitri, raggiungendo un buon livello: assistente in Serie B, arbitro in Serie B e assistente in Lega Pro. Ho praticato diversi sport, tra cui calcio, taekwondo, basket e pallavolo. Questa doppia passione, per la salute e lo sport, mi ha spinto a studiare la nutrizione sportiva, con l'obiettivo di individuare i migliori approcci nutrizionali ei prodotti più efficaci per migliorare lo stato di salute e la performance degli atleti”.

Il Dottor De Meo ha proseguito il percorso accademico laureandosi in Scienze della Nutrizione Umana con indirizzo nutraceutico, ottenendo l'abilitazione alla professione di biologo. Contestualmente, ha scritto il suo primo libro “Quello che non ti hanno mai detto sulla nutrizione e sull'integrazione”, un bestseller su Amazon, nato con l'intento di sfatare falsi miti e luoghi comuni in ambito nutrizionale. Ha poi approfondito ulteriormente la sua formazione seguendo tre master: in Dietetica e Nutrizione di secondo livello, in Scienze dell'Alimentazione Applicata e Fabbisogni Nutrizionali degli Sportivi, e più recentemente, in Ortopedia e Traumatologia Sportiva.

“La mia esperienza mi ha portato a collaborare con il Mister Pasquale Padalino, ex calciatore di Serie A e oggi allenatore professionista. Sono entrato nel suo staff come responsabile della nutrizione e dell'integrazione sportiva per squadre come Lecce, Foggia e Juve Stabia. Successivamente, ho assunto lo stesso ruolo per il Como Calcio e, attualmente, sono responsabile della nutrizione per la squadra di Serie A1 di pallavolo femminile del Busto Arsizio Volley” ha detto il Dottor De Meo.

Il Dottor De Meo ha spiegato come nel campo della nutrizione sportiva esistono principi comuni per tutti, ma ogni sportivo è un individuo con esigenze specifiche. Il livello di pratica, amatoriale, dilettantistico o professionistico, influenza l'approccio nutrizionale e le strategie di integrazione. Inoltre, la tipologia di sport praticato impatta in modo significativo sulle necessità alimentari e nutrizionali dell'atleta.

“Dopo circa dieci anni di esperienza in farmacia, ho deciso di intraprendere un nuovo percorso e fondare il primo centro di nutrizione e integrazione sportiva avanzata in Italia. Così, nel 2017, è nata Biointegra 3.0, una società con sede a Foggia che si occupa di nutrizione e integrazione sportiva, con l'obiettivo di colmare la mancanza di professionisti specializzati in questo settore” ha dichiarato il Dottor De Meo.

“Successivamente, ho fondato Agefarma, una startup innovativa dedicata alla creazione e produzione di integratori di ultima generazione, che amo definire ‘nutraceutici di grado farmaceutico’”. L'idea del Dottor De Meo è nata dalle tante domande e richieste che riceve quotidianamente da clienti e consumatori. Agefarma si concentra in particolare su prodotti per il miglioramento della prestazione sessuale e sportiva maschile.

“Per un professionista della salute, che ha sempre basato il proprio lavoro su ricerca e rigore scientifico, entrare nel mondo del business non è stato semplice. Le dinamiche e gli interessi di questi due mondi spesso si contrappongono” ha affermato il Dottor De Meo. “Tuttavia, credo fermamente che sia possibile fare impresa con etica, ed è proprio per questo che ho deciso di fondare una mia azienda”.

“Purtroppo, il mercato è pieno di prodotti inefficaci, sotto-dosati o promossi con strategie di marketing ingannevoli. Per me era fondamentale creare un'azienda che sviluppasse prodotti realmente efficaci, basati su evidenze scientifiche e in grado di fornire un beneficio concreto alle persone. Sono convinto che, con impegno e integrità, sia possibile unire il mondo scientifico con quello imprenditoriale, apportando innovazione e valore nel settore della nutrizione e dell'integrazione sportiva” ha concluso il Dottor De Meo.