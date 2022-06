E-commerce, firmato accordo strategico tra Nexi e Zuora

XPay, il gateway di Nexi per il commercio elettronico, si arricchisce dei servizi di pagamento in abbonamento basati su cloud di Zuora

Nexi, la PayTech leader in Europa, e Zuora, leader nella fornitura di piattaforme di gestione degli abbonamenti basato su cloud, annunciano un accordo strategico in ambito ecommerce: XPay, il gateway di Nexi per il commercio elettronico, si arricchisce dei servizi di pagamento in abbonamento basati su cloud di Zuora. Con Zuora, che fornisce ad oltre 1.000 aziende in tutto il mondo il software necessario ad avviare, gestire e monetizzare la subscription, o as-a-Service, i propri servizi e prodotti, le aziende clienti delle banche partner di Nexi saranno in grado di offrire un’esperienza di pagamento che garantisce maggiori flessibilità e sicurezza: i clienti finali, infatti, potranno pagare servizi e abbonamenti online con carta di credito senza doverne inserire i dati ogni volta, potranno sospendere e riattivare un servizio in massima comodità e sicurezza, pagare quanto consumato, aggiornare i propri dati in tempo reale.

La partnership consentirà a Nexi di ampliare la gamma dei propri servizi e-commerce per le imprese, integrando una soluzione best in class che offre velocità e comodità garantendo, al contempo, la massima sicurezza.

“La partnership con Zuora ci consente di cavalcare con ancora maggiore forza il trend dell’e-Commerce che, in base ai dati del Politecnico di Milano, nel 2021 è cresciuto del 21%, toccando i 39,4 miliardi di euro grazie agli acquisti online di 46,1 milioni di consumatori italiani: il nostro obiettivo è crescere ulteriormente in questo canale, sempre più strategico nell’economia del nostro Paese”, afferma Dirk Pinamonti, Head of ecommerce di Nexi.

“Con le funzionalità di Zuora di quote to cash e di riconoscimento dei ricavi e la tecnologia di Nexi, siamo in grado di fornire alle aziende italiane uno strumento innovativo, affidabile e sicuro”, commenta Paulo Baptista, AVP EMEA South di Zuora.