E-Mobility, E.ON accanto alle aziende nella sfida per la mobilità sostenibile

E.ON e mobilità sostenibile: le principali soluzioni di e-mobility per privati e aziende

La mobilità elettrica in Italia è finalmente una realtà in crescita, sempre più presente e apprezzata. A dimostrarlo sono i dati. Nel nostro Paese, infatti, ogni mese vengono immatricolate più di 1.000 auto elettriche, a testimonianza di un sempre più crescente impegno da parte di cittadini, di aziende e di operatori del settore verso la decarbonizzazione e l’adozione di uno stile di vita sostenibile, in linea con le criticità ambientali del nostro secolo.

Fra questi troviamo E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia attivo nel settore dell’e-mobility, da sempre attento al tema delle energie rinnovabili e impegnato nell’ideazione e nella diffusione di strumenti in grado di rispondere ai bisogni delle persone e, allo stesso tempo, di impattare positivamente sull’ambiente.

Nella sfida della transizione verso la mobilità elettrica di privati e aziende, sono gli operatori energetici come E.ON a giocare un ruolo chiave, proponendo sul mercato soluzioni modellate su bisogni e richieste reali. Per riuscirci, il Gruppo energetico con sede principale a Essen ha stretto accordi con partner qualificati, arrivando oggi a operare in una delle più grandi reti di ricarica su scala europea.

Se l’ambizione è arrivare al 2030 con 7 milioni di veicoli elettrici circolanti, infatti, è indispensabile che sempre più realtà private e aziendali si attrezzino con soluzioni di ricarica veloci. Per questo motivo E.ON, leader nel mercato dell’energia e partner strategico per la mobilità elettrica in Europa, ha dato forma negli anni a un ampio ventaglio di soluzioni, sia domestiche che private, per chi sceglie di muoversi fuori e dentro la città nel rispetto dell’ambiente.

Attraverso la soluzione E.ON Drive, da anni l’azienda propone soluzione software e hardware per la mobilità elettrica. Particolarmente apprezzato durante i mesi estivi è l’offerta E.ON DriveSmart, che permette a realtà imprenditoriali come strutture ricettive, aziende, attività commerciali, condomini di offrire un servizio di ricarica agli ospiti possessori di veicoli elettrici, grazie a stazioni di ricarica a parete interne alle strutture. Il servizio, accessibile in maniera autonoma dai fruitori, garantisce assistenza continua ed è compatibile con le principali app utilizzate in Italia e all’estero.

Quest’estate è previsto anche un grande aumento di cicloturismo elettrico, che muoverà i flussi turistici verso luoghi meno inflazionati e non raggiungibili in auto. In quest’ottica, la società energetica ha sottoscritto nel 2019 un accordo con BikeSquare, una start-up nata con l’obiettivo promuovere il cicloturismo con le bici elettriche, attiva in oltre ventitré territori in Italia. Un’app che facilita l’esperienza cicloturistica con le e-bike e la rende più accessibile, grazie alle dinamiche semplici di noleggio e ai tour proposti sulla base delle preferenze e delle necessità espresse.

L’impegno di E.ON per la transizione energetica interessa tanto le dinamiche interne quanto quelle esterne alla società, passando da un processo di coinvolgimento e sensibilizzazione dei dipendenti, dei consumatori e delle comunità in cui opera. Per questo motivo E.ON ha dato vita a un esperimento di condivisione per coinvolgere e avvicinare le persone interne all’azienda a una nuova idea di mobilità. Con l’iniziativa Moving@E.ON per lo sharing interno di veicoli elettrici, infatti, in un solo anno i dipendenti hanno evitato l’emissione di 16 tonnellate di anidrite carbonica nell’atmosfera, percorrendo in modo completamente sostenibile un totale di oltre 100.000 km grazie alle cinque auto elettriche e alle quaranta e-bike messe a disposizione dall’azienda.