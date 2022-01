Edenred Italia, Paola Blundo nuovo direttore Corporate Welfare

Paola Blundo è la nuova Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia

Edenred Italia ha nominato Paola Blundo nuovo Direttore Corporate Welfare. La manager che da 5 anni è a capo della Direzione Merchant della sede italiana del Gruppo Edenred, assume da oggi la guida della Direzione Welfare.

Edenred Italia punta ad arricchire il panorama di strumenti messi a disposizione per migliorare la conciliazione tra il lavoro e la vita privata, il benessere dei dipendenti e la produttività aziendale. L’azienda, a seguito dell’acquisizione di Easy Welfare avvenuta nel 2019, ha fatto del welfare aziendale uno dei pilastri del proprio core business. Le dinamiche socio-economiche hanno da tempo assegnato al welfare aziendale un ruolo fondamentale per la sua capacità di sostenere contemporaneamente le imprese, le famiglie ed anche l’economia del Paese. Basti pensare che, secondo uno studio condotto da The European House - Ambrosetti, oltre 6 milioni di persone vengono supportate da strumenti di welfare aziendale in un momento di forte crisi del mercato del lavoro come quello che stiamo vivendo.

Con la nomina di Paola Blundo, Edenred continuerà a innovare e rafforzare le soluzioni di welfare aziendale, aggiungendo più valore e flessibilità alla gamma dei servizi digitali offerti per migliorare il benessere delle persone e il loro work-life balance.

Il Gruppo Edenred da sempre mette al centro le persone e propone servizi che supportano chi svolge un’attività lavorativa in ogni momento della giornata, dalla pausa pranzo, al tempo libero. Mai come in questo periodo è importante offrire soluzioni in grado di migliorare e semplificare la vita delle persone, comprendendo quali siano i bisogni richiesti dalla nuova normalità.

Paola Blundo, le dichiarazioni sul nuovo ruolo di Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia

“Essere parte del Gruppo Edenred mi ha dato in questi anni la possibilità di osservare da un punto di vista privilegiato come stia cambiando il mondo del lavoro e il settore degli employee benefits. Siamo in un momento di grandi cambiamenti, lo smartworking è entrato prepotentemente nelle nostre vite, è cambiato il modo di svolgere l’attività lavorativa, sono cambiate le organizzazioni e con loro le necessità ed i bisogni delle persone.” – dichiara Paola Blundo, Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia – “Credo molto nel ruolo sociale che svolge oggi il welfare aziendale, strumento in grado di sostenere le famiglie e, più in generale, il territorio. Questa nuova avventura rappresenta una sfida professionale che colgo con grande entusiasmo.”

Il nuovo Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia manterrà il presidio delle attività della Direzione Commerciale Merchant fino alla nomina del nuovo responsabile e continuerà a guidare il percorso innovativo che ha, da anni, intrapreso il Gruppo.