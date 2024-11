Edison, a fianco della Fondazione del Teatro alla Scala nel suo percorso di transizione ecologica

Edison e Teatro alla Scala di Milano: la sostenibilità ambientale e sociale protagonista della prima del 7 dicembre e di Prima Diffusa

Edison conferma il suo impegno al fianco della Fondazione del Teatro alla Scala, partecipando alla presentazione della serata inaugurale della stagione 2024/2025. Quest’anno, la stagione si apre con La forza del destino di Giuseppe Verdi, con la regia di Leo Muscato. Da anni partner strategico del Teatro alla Scala, Edison è Fondatore Permanente della Fondazione e fornitore esclusivo di energia elettrica 100% green.

Nell'ultimo anno, tramite Edison Next, l'azienda ha contribuito alla riqualificazione degli impianti energetici e all’autoproduzione di energia rinnovabile, avviando concretamente il percorso di transizione energetica del Teatro. Questo impegno si inserisce in un progetto di lungo periodo che affonda le radici nei momenti storici più significativi. Oltre 140 anni fa, infatti, Edison fu pioniera nell’elettrificazione del Teatro alla Scala, accendendo per la prima volta le luci della sala il 26 dicembre 1883, grazie all'energia prodotta dalla prima centrale termoeletrica dell’Europa continentale, situata in via Santa Radegonda, a pochi passi dal Duomo di Milano. In quella storica serata, durante la Prima della Gioconda di Amilcare Ponchielli, il pubblico poté ammirare il teatro illuminato da 2.450 lampadine, segnando la fine dell’era dei lumi a gas e l’inizio dell’elettrificazione moderna.

“Da sempre, Edison porta innovazione e progresso nelle comunità in cui opera, e la nostra partnership con il Teatro alla Scala ne è una testimonianza. Negli ultimi anni, abbiamo affiancato la Fondazione nel suo percorso verso la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Oggi siamo orgogliosi di essere, oltre che Fondatore Permanente del Teatro alla Scala, anche partner strategico per la sostenibilità e l’innovazione”, ha commentato Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.

Oltre al supporto al Teatro alla Scala, Edison è anche da 13 anni sostenitore della manifestazione Prima Diffusa, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Questa rassegna porta l'opera della Prima a tutta la città, promuovendo valori di inclusione e sostenibilità sociale. Quest’anno, La forza del destino di Giuseppe Verdi sarà trasmessa in 40 luoghi di Milano, sia nel centro che in periferia, da luoghi simbolici come la Casa Circondariale di San Vittore e il WOW Spazio Fumetto, fino al Teatro della Casa di Reclusione di Milano Opera.

Il 2 dicembre alle 18:30, presso l’Accademia di Brera, avrà luogo l’evento inaugurale di Prima Diffusa, con un'introduzione all'opera a cura del professore e musicologo Fabio Sartorelli, che guiderà il pubblico attraverso trama, personaggi e curiosità legate a La forza del destino. Venerdì 6 dicembre, alle 18:30, il Recital Verdiano presso Magazzino Musica (MaMu) vedrà i solisti dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala esibirsi in alcune delle arie più celebri dell’opera. Inoltre, sono previsti incontri con 300 studenti in tre istituti superiori di Milano, l’Istituto Istruzione Superiore Caterina da Siena, il Liceo Artistico di Brera e il Liceo Classico Statale Tito Livio, per avvicinare i giovani all’arte dell’opera teatrale. Anche quest’anno, Prima Diffusa offre le Guide all’ascolto, con musicologi e narratori che aiuteranno il pubblico a comprendere e apprezzare l’opera protagonista della Prima Scaligera. Tutte le proiezioni e le performance di Prima Diffusa sono a ingresso libero, previa prenotazione, fino ad esaurimento posti.