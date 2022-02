Edison, al via la nuova piattaforma di comunicazione dell'azienda

Edison, lanciata la nuova piattaforma di comunicazione corporate e di business

Edison annuncia il lancio della nuova piattaforma di comunicazione corporate e di business che accompagna da quest’anno l’azienda nel percorso di consolidamento della sua posizione di operatore responsabile e di leader della transizione energetica nel Paese. Edison ha sviluppato un piano di crescita concreto e sostenibile, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica espressi nel PNIEC italiano e nel Green Deal europeo e che, integrando le diverse fonti di produzione con sistemi di flessibilità, prevede, al 2030, 5 GW di capacità installata tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, 3 miliardi di euro di investimenti su tutto il territorio nazionale, per lo sviluppo eolico e fotovoltaico, 1 GW di stoccaggio e flessibilità, inclusi sistemi di pompaggio idroelettrici e batterie, per garantire sicurezza e adeguatezza del sistema. Al 2030 la generazione rinnovabile rappresenterà il 40% del mix produttivo di Edison con uno sforzo importante nell’abbattimento delle emissioni climalteranti.

Il piano di Edison per la transizione energetica prevede necessariamente anche il ricorso al gas naturale e la produzione low carbon sia per garantire la sicurezza energetica del Paese attraverso l’approvvigionamento di gas, sia per contribuire alla progressiva decarbonizzazione dei trasporti pesanti e marittimi grazie al GNL. Completano le direttrici di sviluppo da un lato la crescita della base clienti e dell’offerta di servizi a valore aggiunto e di mobilità sostenibile, dall’altro le attività dei servizi energetici offerti a clienti industriali e PA, che nei prossimi anni richiederanno sempre di più soluzioni integrate per massimizzare la loro efficienza e ridurre l’impatto ambientale.

L’esecuzione di questo piano si inserisce in un contesto nazionale e internazionale in cui la transizione ecologica è diventata argomento quotidiano di conversazione e di dibattito in tutti i media, è parte dell’agenda politica ed economica del Paese e richiede, per la sua realizzazione, la partecipazione di tutti: cittadini, imprese, pubblica amministrazione, ai quali è richiesto un grande sforzo di informazione, di approfondimento e di formazione sui temi dell’Agenda 2030. In questo contesto, Edison si propone di approfondire con chiarezza il dibattito in corso e soprattutto di invitare a riflettere seriamente sul significato e sulle implicazioni di questa profonda trasformazione che stiamo vivendo e che ci coinvolge tutti attivamente: la costruzione di un futuro sostenibile è uno sforzo collettivo. Lo stimolo alla riflessione arriva attraverso una serie di domande provocatorie che incoraggiano ad approfondire le proprie conoscenze, a prendere una posizione sui vari temi, a cercare informazioni per poter verificare la propria risposta e diventare tutti più consapevoli.

Le dichiarazioni di Parenti, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Edison e Di Girolamo, AD Grey

«Stiamo vivendo un momento storico unico e stiamo attraversando una trasformazione fondamentale per determinare la qualità del nostro futuro», dichiara Cristina Parenti, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Edison. «In un contesto come quello attuale, Edison manifesta al massimo la sua vocazione di pioniere e di guida verso il progresso. La nostra nuova piattaforma di comunicazione esprime proprio questi valori: innovazione, responsabilità, integrità, rispetto, serietà, affidabilità e invita tutti a porsi le stesse domande per conoscere, informarsi, riflettere su quanto sta accadendo e partecipare attivamente al cambiamento, per costruire insieme un futuro sostenibile per tutti».

«Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti come partner di comunicazione dalla più antica società energetica europea», dichiara Marta Di Girolamo, Amministratore Delegato di Grey. «Fin dal primo incontro con Edison, abbiamo percepito una comunanza di visione e valori e abbiamo fatto nostra la loro ambizione. Edison è in prima linea nel guidare il Paese verso la transizione energetica e si ispira ai principi di sostenibilità e innovazione come il Gruppo WPP di cui Grey fa parte insieme a Wavemaker, il partner media con cui abbiamo affrontato questa sfida. L’obiettivo di questa collaborazione è rendere Edison il punto di riferimento su questi temi e alla base del nuovo format di comunicazione ci sono i quesiti introdotti dalla E di Edison: Thomas Alva Edison non smetteva mai di porsi domande e di cercare nuove angolazioni e punti di vista per cambiare il mondo».