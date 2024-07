Edison Next: avviata la prima Comunità Energetica Rinnovabile nel Polesine

Edison Next presenta la prima CER nel Polesine: il progetto di Trecenta segna un nuovo inizio per l’energia verde

Confindustria Veneto Est e Edison Next, società del Gruppo Edison specializzata nella transizione ecologica, annunciano la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Trecenta (RO). Questo nuovo progetto, il primo del suo genere nel Polesine, unisce nove soggetti privati per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile prodotta localmente.

Il progetto coinvolge sette imprese del Comune polesano, Ghiotti B. e L. Snc, Mobilferro, Bellinato Lamiere, Termoidraulica Avanzi, Nuova Stagione, C.I.Z.A. Soc. Coop., e FG Falegnameria Giraldo, oltre ai privati Pietro Bimbatti e Ruggero Vettorello. La CER di Trecenta ha ricevuto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale, che sta predisponendo gli atti per l’ingresso formale del Comune come socio effettivo.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un modello collaborativo di produzione e consumo dell’energia, favorendo lo sviluppo sostenibile e riducendo la dipendenza energetica. La CER di Trecenta, con la sua capacità di autoconsumo dell’energia verde, porterà benefici economici e ambientali ai membri, riducendo le emissioni di CO2 di oltre 135 tonnellate all’anno, secondo i dati ISPRA 2022. Il modello CER consente di estendere la partecipazione ad altri soggetti pubblici e privati in futuro.

La CER di Trecenta, supportata da Confindustria Veneto Est e sviluppata da Edison Next, è la prima CER a prevalenza industriale del Veneto e prevede l’installazione di sette impianti fotovoltaici per una potenza totale di quasi 300 kWp. Gli impianti permetteranno di condividere l’energia rinnovabile prodotta e distribuire l’eccesso tramite una rete intelligente.

Con la pubblicazione dei decreti attuativi e la definizione delle regole del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), è stata chiarita la disciplina e le tariffe incentivanti per le CER, agevolando la realizzazione di nuovi impianti fino a 1 MW. I membri della CER di Trecenta beneficeranno di un contributo a fondo perduto del 40% per impianti fotovoltaici in comuni con meno di 5.000 abitanti e della tariffa incentivante per 20 anni. Questo beneficio economico sarà suddiviso tra i membri e potrà essere destinato anche a finalità sociali a favore della comunità. Edison Next, partner tecnico del progetto, ha supportato i membri nella fase di costituzione e si occuperà della gestione della CER per almeno un anno.

Paolo Armenio, Vicepresidente di Confindustria Veneto Est per il Territorio di Rovigo, ha dichiarato: "La CER di Trecenta rappresenta un esempio virtuoso per tutto il territorio polesano che contiamo presto di replicare con nuovi progetti. Siamo convinti che proprio in questo territorio vi siano molte interessanti opportunità di sviluppo delle energie rinnovabili che vanno condivise con le comunità e le Amministrazioni pubbliche oltre che con le imprese. Le comunità energetiche rappresentano un ideale punto di incontro tra tutti i soggetti fino ai singoli cittadini, con un obiettivo comune di sostenibilità sociale oltre che di efficienza e di autonomia energetiche".

Marco Stevanato, Vicepresidente di CVE per le Politiche Industriali, ha aggiunto: "Stiamo già lavorando a nuovi progetti di comunità energetica nei quattro territori che sono parte di Confindustria Veneto Est, dopo quelle di Trecenta e nel Trevigiano a Pieve di Soligo/Sernaglia della Battaglia. In particolare, crediamo che molte potenzialità siano presenti nelle nostre aree industriali, sulle quali stiamo lavorando per una riqualificazione in chiave di sostenibilità anche di tipo energetico. Siamo convinti che la presenza diffusa di comunità energetiche nel territorio diventi un fattore qualificante in chiave ESG oltre che un attrattore di nuovi investimenti".

"Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono un elemento chiave nel percorso di transizione energetica dei territori: autoprodurre, consumare e condividere energia rinnovabile localmente consente di aumentare l’indipendenza energetica dei territori e abbattere nello stesso tempo le emissioni di CO2, creando significativi benefici economici e sociali per le comunità. Edison Next è in prima linea nel supportare la nascita e la crescita delle CER, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria piattaforma di servizi e tecnologie. Siamo convinti che nell’ambito di questo modello anche le aziende possano giocare un ruolo importante, configurandosi come motori per la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e aiutando i territori a fare sistema per valorizzare le risorse locali e consumare l’energia in modo più consapevole ed efficiente, diventando protagonisti del cambiamento", ha chiosato Roberto Ronca, Direttore Smart Cities & Tertiary di Edison Next.

Sereno Ghiotti, presidente della “COMunità ENergetica TREcenta ets”, ha commentato: "Il percorso è stato lungo e tortuoso, ma con il sostegno fondamentale di Confindustria Veneto Est e di Edison Next siamo fra i primi in Polesine a concretizzare un progetto che mette gli imprenditori al servizio dell'ambiente e della società. La Comunità Energetica di Trecenta Ets parte con una dotazione di 310 kW di potenza nominale da fotovoltaico e si apre a tutti i soggetti della comunità, sia imprese che amministrazioni pubbliche che persone fisiche, per portare un vantaggio nell' utilizzo dell'energia. Con il Sindaco, Avv. Anna Gotti, che sin da subito ne ha compreso l’importanza e ha dato il patrocinio all'iniziativa, abbiamo condiviso un percorso di coinvolgimento sociale al fine di poter creare una rete di scambio che possa coprire l’intero territorio. La soddisfazione dei soci fondatori è notevole, in quanto la CER è una tangibile espressione di responsabilità sociale d’impresa, quale investimento nel territorio e condivisione per il bene della comunità".

"L’amministrazione Comunale che rappresento ha accolto fin da subito con entusiasmo il progetto di una CER da realizzarsi sul nostro territorio. La lungimiranza, l’impegno e la grande determinazione del gruppo di imprenditori e cittadini, rappresentati da Sereno Ghiotti, supportati da Edison Next e da Confindustria Veneto Est, hanno alla fine condotto alla costituzione della prima CER del Polesine e di questo non posso che esserne orgogliosa. In questa fase il Comune ha offerto il patrocinio, condividendo le finalità civiche e solidaristiche della iniziativa, ma, come da preciso impegno assunto con i cittadini, sarà obiettivo di questa amministrazione procedere quanto prima con un piano di efficientamento energetico degli immobili comunali e quindi di entrare al più presto nella Comunità Energetica anche con un ruolo attivo (consumer e prosumer). Non posso che fare un grande plauso dunque a Sereno Ghiotti e a tutti i soci fondatori della CER Trecenta per aver creduto in questo progetto", ha concluso Anna Gotti, Sindaco di Trecenta.