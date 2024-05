Edison conclude il primo trimestre 2024 con ricavi pari a €4 mld

Edison registra nel primo trimestre 2024 ricavi pari a 4 miliardi e utile a 322 milioni di euro

Edison, una delle principali realtà nel settore dell'energia in Italia, ha annunciato risultati significativi per il primo trimestre del 2024, evidenziando una crescita nei ricavi, nell'EBITDA e nell'utile netto. L'azienda ha riportato ricavi di vendita pari a 4 miliardi di euro, un EBITDA di 595 milioni di euro (in crescita del 12%) e un utile netto di 322 milioni di euro (anch'esso in aumento del 12%). Questi risultati positivi sono stati ottenuti grazie all'incremento della produzione rinnovabile e al buon andamento delle vendite di Edison Energia. Il Presidente e CEO di Edison ha sottolineato l'importanza di questi risultati e ha confermato gli obiettivi strategici al 2030 annunciati lo scorso anno.

L'azienda si propone di raddoppiare l'EBITDA entro il 2030, portandolo a una quota compresa tra 2 e 2,2 miliardi di euro. Un altro obiettivo chiave è l'evoluzione del portafoglio industriale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni dirette a zero o quasi zero e farle rappresentare il 70% del margine operativo lordo entro il 2030. Nel contesto attuale del mercato energetico, caratterizzato da una crescente domanda di energia elettrica e una significativa riduzione dei prezzi, Edison ha continuato a mostrare una solida performance. La produzione nazionale ha soddisfatto circa il 78% del fabbisogno, con un notevole contributo delle energie rinnovabili, in particolare dell'idroelettrico, dell'eolico e del fotovoltaico.

Nel settore del gas, la domanda è diminuita leggermente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma Edison ha continuato a mantenere una posizione solida nel mercato. La flessione dei prezzi del gas ha influito sui ricavi complessivi, nonostante la performance positiva dei volumi di vendita. Tra i principali eventi avvenuti nel primo trimestre del 2024, spiccano la firma di accordi per la fornitura di energia verde con aziende come Verallia e AFV Beltrame Group, nonché la realizzazione di progetti significativi come la stazione di rifornimento a idrogeno verde all'interno dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa e il progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica della città di Iglesias.

Inoltre, Edison ha avviato trattative per la compravendita del 100% di Edison Stoccaggio, confermando il suo impegno nel settore energetico e nella transizione verso fonti più sostenibili. Con una solida performance finanziaria e una chiara strategia per il futuro, Edison si conferma come un attore chiave nel panorama energetico italiano, pronto a guidare il paese verso una maggiore sostenibilità e autonomia energetica.