Edison, siglato un protocollo di collaborazione con Legacoop Abitanti per l’autoconsumo di energia

Edison: firmato oggi al KEY - The Energy Transition Expo, un protocollo di collaborazione con Legacoop Abitanti per promuovere l’autoconsumo collettivo di energia

Un importante passo avanti verso la transizione energetica e il consumo responsabile: Edison Energia e Legacoop Abitanti hanno siglato oggi un protocollo di collaborazione per promuovere l’autoconsumo collettivo di energia. L’accordo è stato firmato nello stand Edison di KEY - The Energy Transition Expo a Rimini da Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, e Rossana Zaccaria, presidente di Legacoop Abitanti, alla presenza di Simone Gamberini, presidente di Legacoop.

L’iniziativa rappresenta un importante tassello nella costruzione di un modello energetico più sostenibile, favorendo l’utilizzo condiviso dell’energia prodotta da fonti rinnovabili all’interno delle comunità abitative. Tra gli obiettivi del protocollo figurano la definizione di modalità operative per consentire alle cooperative di abitanti di accedere a sistemi di autoconsumo energetico responsabile e la promozione di attività di formazione e divulgazione per sensibilizzare cittadini e cooperative sul tema della sostenibilità energetica.

Nel quadro dell’accordo, Edison e Legacoop hanno già avviato un progetto pilota che coinvolge sei condomini gestiti dalla cooperativa Abicoop, associata a Legacoop Abitanti. Le abitazioni, situate tra i comuni di Novellara e Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, saranno dotate di pannelli fotovoltaici installati da Edison Energia, per una potenza complessiva di 341 kWp.

Il progetto intende rappresentare un modello virtuoso di Autoconsumo Collettivo, dimostrando la fattibilità e i vantaggi dell’integrazione delle energie rinnovabili nei contesti abitativi cooperativi. L’iniziativa mira, inoltre a creare le condizioni per replicare questo modello in altre aree territoriali, con l’obiettivo di diffondere pratiche sostenibili di consumo energetico in ambito residenziale.

L’accordo tra Edison e Legacoop Abitanti si inserisce in una più ampia strategia volta a promuovere la decarbonizzazione e l’uso consapevole delle risorse energetiche. L’integrazione delle fonti rinnovabili all’interno delle comunità abitative cooperative potrebbe infatti rappresentare una svolta nel panorama energetico italiano, contribuendo a ridurre i costi per i residenti e ad aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’energia pulita.

“La collaborazione con Legacoop Abitanti rappresenta un passo concreto verso un modello di consumo energetico più equo e sostenibile. Con il nostro progetto di autoconsumo collettivo, offriamo ai residenti la possibilità di accedere all’energia rinnovabile senza investimenti iniziali, ottenendo risparmi significativi sulle bollette. Questo approccio genera benefici economici, ambientali e sociali per i cittadini e contribuisce in modo tangibile alla transizione energetica. L’innovativo meccanismo dell’autoconsumo virtuale consente inoltre di ottimizzare l’uso dell’energia prodotta, incentivando un comportamento energetico più consapevole. Grazie a questa collaborazione, possiamo diffondere e replicare questo modello in altri territori, creando un circolo virtuoso che unisce innovazione, sostenibilità ed efficienza economica”, ha dichiarato Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia.

"L'accordo con Edison è un ulteriore passo nel nostro impegno per diffondere le energie rinnovabili e sostenere la transizione energetica. Si inserisce nelle iniziative di Legacoop attraverso il progetto Respira, che dal 2022 promuove la nascita di comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa, offrendo supporto tecnico e finanziario. Oggi contiamo 38 CER cooperative con oltre 100 configurazioni attive. Crediamo che questo accordo aiuterà a diffondere ulteriormente il modello, grazie alle cooperative di abitanti, e speriamo possa essere esteso ad altri settori cooperativi" ha dichiarato Simone Gamberini, Presidente di Legacoop.

"Legacoop Abitanti lavora da oltre dieci anni su ricerca e sperimentazione per una transizione equa, come dimostra il recente progetto SocialNRG. Abbiamo sfruttato tutti gli strumenti fiscali disponibili per migliorare l'efficienza degli edifici e avviato comunità energetiche cooperative. Con Edison firmiamo oggi un protocollo per promuovere diversi modelli di utilizzo delle energie rinnovabili, tra cui l'autoconsumo collettivo. Alcune cooperative hanno già adottato questo modello, altre stanno studiandone la fattibilità. Il nostro obiettivo è eliminare il peso dell’investimento iniziale e coinvolgere gli abitanti nella transizione ecologica, informandoli e riducendo i consumi", ha dichiarato Rossana Zaccaria, Presidente di Legacoop Abitanti.

Il modello di Autoconsumo Collettivo di Edison Energia permette a condomini e cooperative di abitanti di accedere a energia rinnovabile senza sostenere l’investimento iniziale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla transizione energetica. Edison installa e gestisce l’impianto fotovoltaico, vendendo l’energia prodotta alla rete nazionale e riconoscendo incentivi ai residenti in base ai loro consumi, incentivando così un uso più consapevole dell’energia.

Attualmente, Edison ha contrattualizzato 75 comunità energetiche condominiali, di cui 20 già operative, coinvolgendo circa 2.000 famiglie. L’obiettivo è raggiungere il 25% del mercato delle comunità energetiche condominiali entro il 2030. Il protocollo con Legacoop segna l’inizio di una collaborazione con un’associazione che rappresenta oltre 10mila imprese cooperative in tutti i settori, promuovendo modelli sostenibili di sviluppo a beneficio di persone e territori.