Edison suggella il 140° della fondazione con un francobollo ordinario

Edison celebra il 140° della fondazione con un francobollo ordinario emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Edison suggella il 140° anniversario della fondazione con un francobollo ordinario emesso oggi 15 marzo 2024 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in poco più di 250mila esemplari. Il francobollo, riconoscendo il ruolo di Edison quale motore del progresso per Il Paese, appartiene alla serie tematica Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico. Fondata nel 1884, Edison ha permesso l’elettrificazione dell’Italia costruendo le prime centrali elettriche del Paese e dell’Europa continentale, ha portato l’energia e il gas nelle case degli italiani e all’industria, ha alimentato i primi tram elettrici così come il Teatro alla Scala che è stato il primo teatro ad abbandonare l’uso dei lumi a gas. Oggi la società continua a essere attore del cambiamento con un impegno serio e concreto nella transizione energetica per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione individuati nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).

"A fine ‘800 abbiamo avviato il processo di elettrificazione del Paese e abbiamo inaugurato una nuova era. Oggi, a distanza di 140 anni, siamo di fronte ad una nuova sfida, quella della transizione energetica, che ci vede impegnati per garantire sempre la sicurezza, la stabilità e l’autonomia del sistema energetico nazionale. Crediamo in un futuro fatto di energia e sviluppo sostenibile, un futuro dove il progresso consapevole migliora la vita di tutti", ha dichiarato Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.

L’impegno di Edison si declina lungo tre assi di sviluppo che sono: generazione elettrica sostenibile, sicurezza del sistema energetico grazie a un portafoglio gas progressivamente decarbonizzato, servizi a valore aggiunto per clienti e territori per la riduzione ed elettrificazione dei consumi. L’ambizione del Gruppo è avere il 90% della propria produzione di energia decarbonizzata entro il 2040 grazie all’impiego di rinnovabili e nuove tecnologie, come ad esempio la cattura della CO 2 e il nuovo nucleare, se si creeranno le condizioni per il suo ritorno in Italia. Un obiettivo che fa leva su investimenti per 10 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030 sul territorio nazionale, di cui l’85% in linea con i Sustainable Development Goals (SDG’s) dell’ONU.

Il francobollo riproduce un sigillo con le iniziali “SE”, acronimo di Società Edison, che è posto sulla maniglia del portone d'ingresso di Palazzo Edison nella sede centrale della società a Milano. Il palazzo fu costruito a partire dalla fine di maggio del 1891 su progetto dell’architetto Enrico Combi e dal 1923, al suo interno ospita due vetrate a cupola (realizzate nel 1922 e composte da 18.000 pezzi ciascuna di vetro colorato) che sono un unicum a livello mondiale e che costituiscono lo sfondo del francobollo