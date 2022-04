Enel, accordo per promuovere investimenti in energia sostenibile

Enel, concordata linea di credito da €600 mln con BEI e SACE per promuovere investimenti in energia sostenibile in America Latina

Enel, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), tramite la divisione per lo sviluppo EIB Global, e SACE hanno unito le forze a sostegno dello sviluppo di programmi per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica in Brasile, Colombia e Perù attraverso strumenti di finanziamento sustainability-linked per mitigare gli effetti causati dal cambiamento climatico. A tal fine, la BEI ha fornito a Enel un finanziamento quadro sustainability-linked che prevede una struttura multipaese, multibusiness e multivaluta fino a 600 milioni di euro (pari a oltre 650 milioni di dollari USA), coperto dalla garanzia di SACE.

L’accordo rappresenta la prima operazione sustainability-linked di BEI e SACE e il più grande finanziamento della banca a un ente del settore privato al di fuori dell'Europa. I progetti finanziati con questo strumento dovrebbero generare circa 2.307 GWh di energia sostenibile ogni anno, equivalenti al consumo annuo di 1,32 milioni di famiglie. Nell'ambito dell'accordo, Enel Green Power Perú S.A.C., società controllata del Gruppo Enel, ha ottenuto un finanziamento di 130 milioni di dollari USA destinato alla realizzazione di progetti eolici e solari fotovoltaici per quasi in Perù. Il resto dello strumento da 600 milioni di euro servirà a promuovere la crescita degli investimenti sostenibili del gruppo Enel in Brasile e Colombia attraverso progetti di generazione di energia rinnovabile e distribuzione di energia.

Lo strumento da 600 milioni di euro è legato alla capacità di Enel di raggiungere l'obiettivo di emissioni dirette di gas serra (Scope 1), misurate in grammi di CO2 eq/kWh, pari o inferiori a 148gCO 2 eq/kWh entro il 2023, contribuendo così all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Le dichiarazioni di Alberto De Paoli, CFO Enel e di Ricardo Mourinho Félix, Vicepresidente BEI

Il CFO di Enel, Alberto De Paoli, ha dichiarato: “Insieme alla BEI e SACE, stiamo guidando la trasformazione della finanza pubblica e privata internazionale verso un approccio sustainability-linked. Questa evoluzione della finanza sostenibile sosterrà la crescita a lungo termine e una transizione equa, non solo in Europa ma anche in tutta l'America Latina, grazie a una sinergia tra attori privati e pubblici che mira porre un forte accento sullo sviluppo sostenibile e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità globale, in linea con l'Accordo di Parigi e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

"Questo nuovo accordo con Enel e SACE chiarisce perfettamente come la BEI intenda operare attraverso EIB Global, laddove i partenariati rivestono un ruolo centrale. Mostra anche il nostro maggiore impegno nella promozione di investimenti sostenibili e verdi in Brasile, Colombia e Perù. Alla BEI, crediamo fermamente che solo promuovendo la transizione energetica possiamo raggiungere gli obiettivi climatici globali alimentando la crescita economica e creando nuove opportunità di lavoro”, ha affermato Ricardo Mourinho Félix, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti.