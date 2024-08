Enel al fianco della S.S. Lazio come Official Energy Partner

Enel: scelto da S.S. Lazio come nuovo Official Energy Partner per le prossime due stagioni

Enel offrirà ai tifosi della S.S. Lazio prodotti e servizi dedicati per le prossime due stagioni in tutte le gare casalinghe di Campionato e Coppa Italia, in qualità di Official Energy Partner.

Nel corso della prima giornata di campionato, Enel ha fatto il suo ingresso in campo allo Stadio Olimpico di Roma comparendo sui led, maxischermi e backdrop per le interviste pre e post-partita. Questo incarico è un ulteriore segnale del grande impegno di Enel che da oltre 60 anni gioca un ruolo cruciale per l’indipendenza e sicurezza energetica dell’Italia.

“La collaborazione con la S.S. Lazio rafforza la nostra presenza nel calcio in qualità di partner energetico di uno dei club di maggiore tradizione del nostro Paese. Grazie a questa nuova sinergia, che si aggiunge a quelle già avviate con le squadre più seguite della Serie A come Juventus, Inter, Napoli, Roma, Torino e Atalanta, Enel diventa il player energetico con il maggior numero di partnership nel massimo campionato di calcio italiano” dichiara Nicolò Mardegan, Head of External Relations di Enel.

"Come per lo sport", aggiunge Mardegan, "anche per Enel passione e dedizione sono valori fondamentali da mettere in campo ogni giorno per portare energia agli italiani connettendo il Paese da nord a sud attraverso reti sempre più intelligenti, moderne e digitalizzate”.

“Siamo molto soddisfatti di questa importante partnership", afferma il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani. “Leader del settore dell’energia e delle rinnovabili, Enel rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo e la scelta di sposare la S.S. Lazio per consolidare la propria presenza nel calcio ci rende particolarmente orgogliosi”.