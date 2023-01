Enel e Symbola, presentate le "100 Italian E-Mobility Stories"

Enel e Symbola, presentato a Roma il rapporto "100 ITALIAN E-MOBILITY STORIES"

Questa mattina a Roma si è svolta la presentazione del rapporto "100 ITALIAN E-MOBILITY STORIES", promosso da Symbola, Enel ed Enel X Way. L'evento annuale, tenutosi presso la Terrazza Civita di Palazzo Generali, ha l'obiettivo di raccontare e premiare i talenti protagonisti della nuova era della mobilità, le eccellenze del Made in Italy: una lente d'ingrandimento sulla filiera italiana dunque, composta da imprese, associazioni e centri di ricerca attenti alle duplici crisi in atto e che vogliono superarle con resilienza.

L'incontro sulla e-mobility del nostro Paese ha visto la presenza e l'intervento di Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola, Francesco Starace, CEO e General Manager Enel, Elisabetta Ripa, CEO Enel X Way e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Al centro del dibattito, il tema della mobilità elettrica legato indissolubilmente a quello della crisi climatica e dunque agli obiettivi di decarbonizzazione.

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ha sottolineato l'importanza dello studio: “Il rapporto realizzato con Fondazione Symbola, giunto alla quarta edizione, racconta una tra le filiere più innovative e dinamiche del Paese. La strada del cambiamento è tracciata come dimostrano i numeri e i progetti di alcune delle più importanti eccellenze presenti nel volume: imprese, centri di ricerca, università e associazioni che con talento e passione sviluppano soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la mobilità elettrica e, in linea con i principi del Manifesto di Assisi, contribuiscono a creare un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo con ampie prospettive di crescita”.

Secondo Starace è ormai ovvio che, al di là delle considerazioni di matrice ambientale, l'auto a batteria rende talmente competitivo l'oggetto che non c'è una reale alternativa: in questo momento, secondo l'ad di Enel, questa tecnologia soppianta quella del motore a combustione interna, seppur gradualmente. In tutto questo ci vuole attenzione e anche un pizzico di coraggio: "Il passato è importante e dobbiamo imparare da esso ed esserne orgogliosi, però il futuro è il nostro destino e dobbiamo decidere quale ruolo vogliamo svolgere".

Il presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, ha presentato e analizzato le realtà che si sono guadagnate un posto nel report '100 Italian E-Mobility Stories': “Le 100 storie di imprese, associazioni e centri di ricerca rappresentano l’eccellenza italiana della mobilità elettrica e ci dicono che l’Italia è già in campo nella mobilità del futuro. La filiera raccontata da Fondazione Symbola ed Enel ci dice anche che il nostro Paese ha tutte le condizioni per affrontare le crisi. Occorre costruire insieme un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro, più attente alla crisi climatica, più giuste, resilienti, competitive. Un percorso per superare le crisi che vede nella sostenibilità e nella sfida ai cambiamenti climatici la strada per far ripartire l’economia orientandola verso un nuovo futuro. Il percorso che raccontano è spesso stato avviato dalle imprese senza un adeguato accompagnamento pubblico. È ora di recuperare questo ritardo”.

Realacci ha inoltre chiosato che, mentre in Italia la vendita di auto elettriche è ancora timida, in altri Paesi è invece molto forte: a dicembre in Germania più del 50% delle auto vendute sono state elettriche o Plug-in. "Godiamo di tutte le condizioni per giocare questa partita, si devono cogliere i nostri punti di forza" ha concluso il presidente di Fondazione Symbola.

A portare il personale punto di vista sulla propria realtà aziendale, spaziando dal design alle batterie, dalla componentistica alle infrastrutture di ricarica, sono stati Francesco Ausiello, Referente dei progetti strategici ART-ER, Silvia Bodoardo, Professore ordinario Politecnico di Torino, Cristina Favini, Chief Design Officer & Strategist Logotel e Pietro Gorlier, Amministratore Delegato Comau.

Infine, ecco le 100 storie del Made in Italy raccontate oggi: 1000 Miglia, Acea Innovation, Alkè, Alma mater studiorum - Università di Bologna, Alpitronic, ANFIA, Angelantoni Test Technologies, ART-ER, Askoll EVA, Atala, Atlante, Be Charge, Benevelli, BeonD, Bitron, Bonfiglioli, Brembo, Cecomp, CNR, Cobat, COMAU, Corrente, DACA-I Powertrain Engineering, Daze Technology, Ducati, Duferco Energia, e-GO! Drivalia (ex LeasysGo), E-Lectra, Edison next, Eldor, Elettricità Futura, ENEA, Energica Motor Company, Estrima, Eurogroup lamination, FAAM, Ferrari, FIVE - Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici, Flash Battery, Free To X, Free2Move eSolutions, Generali, Gewiss, Green Energy Storage, Gruppo A2A, Gruppo Hera, IIT, IMA ATOP, Industria Italiana Autobus, Iren, Italdesign, Italmatch Chemicals, Iveco, JRC - Joint Research Centre di Ispra, Ewiva, Kyoto Club, Legambiente, Linky Innovation, Loccioni, Logotel, Manz Italia, Marposs, Marsilli, Maserati, Mavel EDT, Metelli Group, MIDAC Batteries, Motus-E, Neogy, NITO - Nuova Industria Torinese, Piaggio, Pininfarina, Pirelli, Podium Advanced Technologies, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Privè, Rampini Carlo, RESSOLAR, Route220, RSE, Scame Parre Sifà, Stellantis, STMicroelectronics, Streparava, Targa Telematics, Tecnobus Industries, Terna, The European House – Ambrosetti, To Move, Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Pavia, Università di Palermo, Università di Pisa, Vaielettrico, Vaimoo (ex Sitael).

Le parole di Francesco Starace, CEO Enel e di Elisabetta Ripa, CEO Enel X Way

A margine dell'evento Francesco Starace, CEO e General Manager di Enel ha commentato: "Oggi ci troviamo a parlare di mobilità elettrica, di auto e strutture di ricarica, di tutto ciò che permette la grande rivoluzione industriale che è di fatto in corso. In questo contesto l'Italia può giocare un ruolo da protagonista, che detiene da circa un secolo: è giusto esserne fieri e non averne paura soprattutto. C'è un'evidenza di eccellenze italiane che sta lavorando per occupare uno spazio in questa rivoluzione, e oggi qui dimostriamo che il nostro Paese ancora una volta può fare la sua parte".

Durante il suo intervento, Elisabetta Ripa ha evidenziato come la curiosità sia alla base sia delle innovazioni delle 100 aziende protagoniste dello studio, sia delle azioni di Enel, che da oltre 10 anni è nel campo e che proprio nel 2022 ha voluto dare un'accelerazione al suo impegno verso l'elettrico, con la volontà di 'democratizzarlo'. Un'accelerazione è necessaria, ha chiosato il CEO di Enel X Way, per mettersi al pari con altre potenze mondiali e fare la differenza: "Dobbiamo cercare di trarre insegnamento dagli altri Paesi che sono più al passo con l'innovazione che è la mobilità elettrica, come i Paesi del Nord Europa o l'America".

Ai microfoni di affaritaliani.it Elisabetta Ripa ha dichiarato: "Iniziamo il 2023 con una bellissima iniziativa, raccontare 100 storie, tutte italiane, sulla mobilità elettrica. Con Symbola condividiamo l'importanza che diamo alla sostenibilità e alla circolarità dell'economia, ma soprattutto pensiamo sia fondamentale creare un ecosistema nel nostro Paese per diffondere l'innovazione più rapidamente".