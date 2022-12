Enel, presentato il documento "Viaggio nell'Economia Circolare"

Enel, il documento "Viaggio nell'Economia Circolare" racconta le strategie, i progetti e i risultati raggiunti dal gruppo

Enel ha reso disponibile online, a partire da oggi, il documento dal titolo “Viaggio nell’Economia Circolare del Gruppo Enel: Strategia, progetti e risultati”. All'interno del documento, Enel illustra i vari ambiti d’azione della propria transizione circolare, portando esempi concreti di tecnologie e progetti avviati dal Gruppo all’insegna dell’innovazione. Viaggio nell’Economia Circolare del Gruppo offre un aggiornamento importante sull'impegno portato avanti dalla società, in termini di iniziative e progetti, nel campo dell’economia circolare, che è ormai elemento centrale di tutta la strategia di Gruppo.

Francesco Starace, CEO del Gruppo Enel, ha dichiarato: “Con questo documento abbiamo voluto raccontare in modo semplice e chiaro le sfide, gli obiettivi raggiunti e le potenzialità che caratterizzano la transizione circolare del Gruppo Enel. L’economia circolare rappresenta un elemento chiave per la competitività di un’azienda, in quanto consente non solo di affrancarsi dal consumo di nuove risorse non rinnovabili, ma anche di valorizzare al meglio asset e beni esistenti consentendone l’eventuale riutilizzo in ottica sostenibile. L’approccio di Enel alla circolarità è pienamente integrato con i nostri obiettivi di decarbonizzazione e si traduce in azioni concrete lungo tutta la catena del valore, dalle fasi iniziali di design e approvvigionamento fino alla gestione del fine vita e del recupero delle materie prime”.

Il documento si articola in tre ambiti: nuovi modelli di business, materie prime e città. La prima parte racconta l’adozione di modelli basati sui principi dell’economia circolare in maniera trasversale al Gruppo. La seconda sezione si concentra sull’approccio circolare e sostenibile di Enel in riferimento al tema delle materie prime, sia in termini di previsione dei fabbisogni e degli impatti, sia di sviluppo e adozione di soluzioni innovative e circolari, in collaborazione con tutto il proprio ecosistema. Nell'ultima sezione si raccontano le attività del Gruppo a livello di definizione di un modello di città circolare in collaborazione con aziende di altri settori e istituzioni, insieme alle fasi di sviluppo di nuove soluzioni e progetti.

Il racconto presentato approfondisce una serie di azioni di abilitazione volte all’implementazione di un modello di sviluppo circolare, disancorato dal consumo di risorse e capace di salvaguardare l’ambiente riducendo le emissioni e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali; un modello in grado di favorire l’impiego di risorse rinnovabili, contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone e, al tempo stesso, economicamente competitivo grazie all’innovazione e al ridisegno della catena del valore.