Enel: siglato accordo con Masdar per la gestione dei suoi impianti in Spagna

Enel: firmato accordo con Masdar per la cessione di una partecipazione minoritaria del 49,99% in EGPE Solar

Enel ha annunciato che la sua controllata EGPE, attraverso Endesa, ha firmato un accordo con Masdar, importante attore nel settore delle energie rinnovabili, per la cessione di una partecipazione minoritaria del 49,99% in EGPE Solar. Questa società veicolo è stata recentemente costituita per detenere tutti gli asset fotovoltaici operativi di Endesa in Spagna, con una capacità installata complessiva di circa 2 GW.

L’accordo prevede che Masdar paghi un corrispettivo di 817 milioni di euro per l'acquisizione della partecipazione del 49,99% in EGPE Solar, importo soggetto a un meccanismo di aggiustamento tipico di operazioni di questo tipo. L’Enterprise Value complessivo riconosciuto per il 100% di EGPE Solar è di circa 1,7 miliardi di euro.

Questa operazione si inserisce all'interno di una partnership a lungo termine tra Enel e Masdar. La collaborazione include contratti di acquisto di energia (Power Purchase Agreements, PPA) della durata di 15 anni, con i quali Endesa, attraverso una sua controllata, acquisirà il 100% dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici coinvolti nell'operazione. Inoltre, è prevista la possibile futura ibridizzazione del portafoglio di impianti con sistemi di stoccaggio di energia a batteria (Battery Energy Storage Systems, BESS) fino a un massimo di 0,5 GW di capacità incrementale.

L'operazione dovrebbe generare una riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Enel pari a 817 milioni di euro nel 2024, senza impatti sui risultati economici del Gruppo. Dopo il perfezionamento dell’operazione, Enel continuerà a mantenere il controllo di EGPE Solar, consolidando integralmente la società.