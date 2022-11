Eni, a Matera l'evento conclusivo di “Prosumer Road"

Eni: si conclude a Matera “Prosumer Road”, ciclo di incontri sulla sostenibilità, la transizione energetica e l’economia circolare

Sette appuntamenti, organizzati nei siti e territori in cui Eni è presente, hanno permesso di ottenere un interessante confronto tra le diverse componenti della società civile e industriale, in un’ottica di sostenibilità e integrazione. “Prosumer Road”, il ciclo di incontri organizzato da Eni con le Associazioni dei Consumatori, le Istituzioni, le Università e i rappresentanti di Confindustria sui temi della sostenibilità, della transizione energetica e dell’economia circolare, si è concluso oggi a Matera. L’obiettivo è sempre stato quello di riflettere sul ruolo del cittadino quale protagonista attivo (“prosumer”) della dimensione energetica, avviando un dialogo sulle soluzioni disponibili e sulle prospettive a breve e medio termine per accelerare il processo di transizione nell’attuale contesto energetico e ambientale, contribuendo ad incrementare la sicurezza nella disponibilità di fonti energetiche accessibili a tutti e a costi competitivi.

La settima e ultima tappa è stata l’occasione per parlare di transizione energetica, di innovazione tecnologica per la decarbonizzazione e dell’importanza del fattore energetico nel sistema industriale nazionale. La discussione è proseguita con un focus sul ruolo dei cittadini nei processi trasformativi, soffermandosi su temi quali la bioenergia in filiera lunga, i nuovi paradigmi energetici, la tutela dei più deboli per una just transition e le comunità energetiche.

Infine, un approfondimento sul modello Sustainable B2B di Eni, per un nuovo approccio ai temi della decarbonizzazione. Attraverso questi workshop, Eni ha voluto raccontare le proprie attività mostrando come queste siano improntate alla valorizzazione di risorse per contribuire a un sempre crescente rispetto per l'ambiente, alla sicurezza energetica e all'economia circolare, coinvolgendo le realtà locali per fornire il proprio contributo alla transizione ecologica.